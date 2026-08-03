Ajax Amsterdam, Alman kaleci Marc-André ter Stegen'in kiralık transfer işlemlerini tamamladıktan sonra Barcelona ile pazarlıklarda iki cephe açtı ve genç sol bek Jofre Torrents'i de kiralık olarak kadrosuna katmak için yeni bir teklif sundu.

Bilgi sahibi kaynaklar, Ter Stegen'in Ajax'a kiralık transferinin, tüm taraflar arasında haftalarca süren yoğun görüşmelerin ardından pazartesi ile salı günleri arasında resmen tamamlanacağını teyit etti.

Alman milli kaleci geçen cuma gününden bu yana Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunuyor. Burada sağlık kontrollerinden geçen kaleci, resmi açıklama öncesinde gerekli evrakların imzalarını da tamamladı.

Bugün pazar günü resmi bir açıklama yapılmamış olsa da iki kulüp içindeki hava, açıklamanın bir zaman meselesi olduğunu ve en geç salı gününü aşmayacağını doğruluyor.

Torrents: Ajax'ın ikinci hedefi

"Què t'hi jugues?" programının ortaya koyduğuna göre Ajax, Ter Stegen görüşmeleri sırasında genç sol bek Jofre Torrents'i transfer etme konusunda açık bir ilgi gösterdi.

"Marca" gazetesinin öğrendiğine göre Hollanda kulübü, Katalan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katma olasılığını sordu; ayrıca oyuncunun gelecekteki haklarının yüzde 50'sini elde etmek istedi.

Ancak Torrents'e ilişkin görüşmeler henüz ilk aşamalarında. Barcelona yönetimi, transferin ayrıntılarını resmi olarak görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ajax ile temasların yeniden başlamasını bekliyor.

Barcelona oyuncunun kiralanmasına sıcak bakıyor

Jofre Torrents, João Cancelo'yu geri kazanmaya yönelik görüşmeler sürerken, teknik direktör Hans Flick'in sol bek mevkiinde Alejandro Baldé'nin yanında sahip olduğu seçeneklerden biri olarak görülüyor.

"La Selva del Camp" akademisinin yetiştirmesi olan Torrents, geçen sezon A takımla üçü LaLiga'da, biri Kral Kupası'nda olmak üzere dört maçta forma giydi.

Barcelona, ilke olarak, 19 yaşındaki oyuncunun gelişimi ve daha fazla oynama süresi bulması amacıyla kiralanmasına karşı çıkmıyor; özellikle de oyuncunun kulüple Haziran 2028'e kadar uzanan bir sözleşmesi bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda.

Torrents, A takıma İngiltere'deki "St. George's Park" hazırlık kampında eşlik eden "La Masia" akademisinden 17 oyuncudan oluşan kadronun içinde yer almıştı.

Ter Stegen'in transferi tamamlanmış görünüp yalnızca açıklamayı beklerken, Torrents'in geleceği önümüzdeki hafta iki kulüp yönetimi arasında yapılacak görüşmelere göre belirlenecek. Bu görüşmeler, Ajax'ın transferi ilerletme konusundaki ciddiyetini ve Barcelona'nın genç oyuncusundan vazgeçmek için öne süreceği şartları ortaya koyacak.