Stefano Pioli'den Hakan Çalhanoğlu övgüsü! "Daha da iyi olacak"

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Atalanta mücadelesinin ardından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

'da 36. haftanın açılış maçında AC , sahasında ağırladığı ile 1-1 berabere kaldı.

2017-18 sezonundan önce 'den Milan'a transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Atalanta karşısında ilk 11'de başlayarak Serie A'daki 100. maçına çıkarken, 14. dakikada ise frikikten şık bir gol kaydetti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansını överken, ""Hakan Çalhanoğlu muhteşem bir karakter ve muhteşem bir futbolcu. Ama bu seviyede devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

OPTA verilerine göre Hakan Çalhanoğlu, takıma katıldığı 2017-18 sezonundan bu yana Serie A'da Milan formasıyla en fazla gol atıp (17) en fazla asist (21) yapan futbolcu oldu.