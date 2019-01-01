Stefano Pioli: Kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz

Son olarak Lazio'ya mağlup olan Milan'da teknik direktör Pioli doğru yolda olduklarını ve kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

'da oynadığı son maçta 'ya boyun eğen 'da kötü sonuçlar sürerken teknik direktör Stefano Pioli takımının gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından Sky Sport Italia'ya değerlendirmelerde bulunan Pioli takımının gelişmekte olduğu söylerken; "Puan tablosundaki yerimiz ve içinde bulunduğumuz durum düşünüldüğünde kazanmamız önemliydi. Fakat bugün oyun olarak iyi işler yaptık. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

54 yaşındaki İtalyan teknik adam içinde bulundukları durumda kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini belirtirken şunları söyledi:

"Bugün sahada 95 dakika boyunca savaşan bir takım gördüm. Oyuncular mücadele eden, korkmayan ve başını dik tutan bir görüntü sergiledi. Hala birçok hata yapıyoruz ancak buraya ilk geldiğimde oyuncuların gözünde gördüğüm endişeyi artık görmüyorum."

Sezona Marco Giampaolo yönetiminde başlayan Milan'da kulüp yönetimi, ilk yedi haftada alınan dört mağlubiyetin ardından teknik adam değişikliğine gitti ve takımın başına Stefano Pioli'yi getirdi.

Daha önce , ve Lazio gibi takımları da çalıştıran Pioli'nin yönetiminde dört maça çıkan Milano ekibi bu karşılaşmalarda bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı.

11 hafta sonunda topladığı 13 puanla 11. basamakta kendisine yer bulan Milan, gelecek hafta Serie A'nın yenilgisiz lideri 'a konuk olacak.