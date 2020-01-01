Stefano Pioli: Hakan Çalhanoğlu örnek bir oyuncu olabilir

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, hocası Stefano Pioli'den övgü aldı.

'nın 35. haftasında ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör Stefano Pioli, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pioli, bu sezon çıktığı 31 lig maçında 7 gole imza atan ve son dönemde takımının gol yükünü sırtlayan oyuncuların başında gelen A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu sözler söyledi:

"Hakan'dan böyle bir gelişim bekliyordum zaten; çünkü üst düzey bir oyuncu olmak için gerekli tekniğe, fiziğe ve mental özelliklere sahip ve bunu da sahada yaptıklarıyla kanıtlıyor. Kendini daha da geliştirebileceğine ve bu takım için örnek bir oyuncu olabileceğine inanıyorum."

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26 yaşındaki oyuncu son olarak Milan'ın 'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.