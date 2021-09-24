Nagelsmann ve Tedesco ile aynı dönemde Köln Akademisi'ni derece ile bitiren Kenan Koçak, daha sonra Guardiola ve Tuchel'in yanında staj yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısının çok büyük ihtimalle Kenan Koçak olacağı söyleniyor.

Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran, haziran ayından bu yana boşta olan 40 yaşındaki teknik direktör, bir aksilik olmaz ise bundan sonra A Milli Takım'da görev yapacak.

40 yaşındaki hoca ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

Kenan Koçak'ın geçmişi

5 Ocak 1981'de Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı.

2009'da antrenörlük kariyerine başlayan genç hoca, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı.

Guardiola ve Tuchel gibi hocalara yakın

Nagelsmann ve Tedesco ile aynı dönemde Köln Akademisi'ni derece ile bitiren Kenan Koçak, daha sonra Guardiola ve Tuchel'in yanında staj yaptı.

Koçak, geçtiğimiz sene İHA'ya verdiği bir röportajda bu isimler ile yakınlığına değinmişti:

"Görüştüğüm, samimi dostluğumun bulunduğu teknik direktörler var. Guardiola, Tuchel, Heynckes bunlar tabii samimi dostlarım. Futbolla alakalı akıl alışverişinde bulunduğum dostlarım.

Ama ben hoca olarak şuna inanıyorum; herkesin hoca olarak kendi yolunu belirlemesi lazım. Herkesin kendi felsefesini belirlemesi ve inandığı yolda gitmesi lazım.

Dostlarım var ama kendime örnek aldığım bir teknik direktör yok. Bence her hoca eğitime açık olmalı. Herkesten bir şey kapmaya çalışması lazım ama kendi yolunu da belirlemesi gerek."

Koçak, Türkiye'deki yabancı kuralı ile ilgili de yine aynı röportajda şu yorumu yapmıştı:

"Eğer bu yabancı kuralı Türk gençlerinin önünü açmak içinse bence yanlış bir karar. Çünkü onunla alakası yok. Türk gençlerinin önünü açmak istiyorsak öncelikle gençlere bu platformu sağlamamız lazım.

"Platform nedir; tesisleşme, eğitim, futbolcuyla iletişim. Bence bu yoldan geçiyor. Biz önce eğitmene değer vermemiz gerek.

"O gençlere en iyi eğitmenleri verip en iyi eğitimleri sağlamamız lazım. Bence en büyük sorun burada. Bu sorunu çözersek eminim Türk futbolunun alt yapısıyla beraber yabancı sayısı ne olursa olsun yetenekli gençlerimiz çıkacak."

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