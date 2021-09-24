Stefan Kuntz'un yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte kimdir?

Alman teknik direktörün yardımcılığını Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un teknik ekibinde yer alacak Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte, bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

"Koçak ve Lichte, A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yapacak."

Kenan Koçak'ın geçmişi

5 Ocak 1981'de Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı.

2009'da antrenörlük kariyerine başlayan genç hoca, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı.

Guardiola ve Tuchel gibi hocalara yakın

Nagelsmann ve Tedesco ile aynı dönemde Köln Akademisi'ni derece ile bitiren Kenan Koçak, daha sonra Guardiola ve Tuchel'in yanında staj yaptı.

Koçak, geçtiğimiz sene İHA'ya verdiği bir röportajda bu isimler ile yakınlığına değinmişti:

"Görüştüğüm, samimi dostluğumun bulunduğu teknik direktörler var. Guardiola, Tuchel, Heynckes bunlar tabii samimi dostlarım. Futbolla alakalı akıl alışverişinde bulunduğum dostlarım.

Ama ben hoca olarak şuna inanıyorum; herkesin hoca olarak kendi yolunu belirlemesi lazım. Herkesin kendi felsefesini belirlemesi ve inandığı yolda gitmesi lazım.

Dostlarım var ama kendime örnek aldığım bir teknik direktör yok. Bence her hoca eğitime açık olmalı. Herkesten bir şey kapmaya çalışması lazım ama kendi yolunu da belirlemesi gerek."

Koçak, Türkiye'deki yabancı kuralı ile ilgili de yine aynı röportajda şu yorumu yapmıştı:

"Eğer bu yabancı kuralı Türk gençlerinin önünü açmak içinse bence yanlış bir karar. Çünkü onunla alakası yok. Türk gençlerinin önünü açmak istiyorsak öncelikle gençlere bu platformu sağlamamız lazım.

"Platform nedir; tesisleşme, eğitim, futbolcuyla iletişim. Bence bu yoldan geçiyor. Biz önce eğitmene değer vermemiz gerek.

"O gençlere en iyi eğitmenleri verip en iyi eğitimleri sağlamamız lazım. Bence en büyük sorun burada. Bu sorunu çözersek eminim Türk futbolunun alt yapısıyla beraber yabancı sayısı ne olursa olsun yetenekli gençlerimiz çıkacak."

Jan-Moritz Lichte'nin geçmişi

12 Ocak 1980 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde doğan Jan-Moritz Lichte, futbola ilk olarak Almanya'nın Baunatal takımında başladı. Ardından Paderborn takımına transfer olan Lichte, 1 Nisan 2009 tarihinde futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra Paderborn, St Pauli ve Leverkusen takımlarında önemli teknik ve idari görevlerde bulunan Lichte, özellikle Almanya'nın Hannover takımında gelişim bölümü müdürü ve yardımcı antrenör olmasının ardından burada yaptığı başarılı işlerle adını duyurdu.

Alman hoca, 2017 yılında çalışmaya başladığı Mainz kulübünde sırasıyla yardımcı antrenör, geçici antrenör ve teknik direktörlük görevine getirildi.

Lichte, şimdi ise A Millî Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapacak.

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