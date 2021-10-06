Stefan Kuntz'un Türkiye'si nasıl olacak?

Türkiye'nin başında ilk maçına çıkacak olan Kuntz, takımını nasıl hazırlıyor?

A Millî Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Stefan Kuntz, ay-yıldızlıların başındaki ilk maçına 8 Ekim tarihinde Norveç karşısında çıkacak.

Serdar Aziz, Caner Erkin, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun gibi isimleri kadroya dahil eden Kuntz'un, nasıl bir takım ortaya çıkaracağı büyük merakla bekleniyor.

Kuntz, dev maça takımını nasıl hazırlıyor?

A Millîlerin Norveç maçı hazırlıklarını yerinden takip eden TRT Spor muhabiri Emran Gönlüşen, gözlemlerini Twitter hesabından aktardı.

Kuntz'un oyuncularla çok iyi iletişim kurduğunu belirten Gönlüşen, Kuntz'un oyun anlayışı hakkında da bilgiler verdi:

"Çok büyük bir sürpriz olmazsa 4-3-3 gibi bir formatla Norveç maçına çıkacağız gibi gözüküyor."

"Hocanın antrenmanda üzerinde durduğu en önemli nokta geçiş oyunları oldu. Defanstan pas yaparak hızlı şekilde kaleye gitmeyi hedefliyor."

"Oyunculardan mümkün oldukça geri pastan kaçmalarını ve sürekli öne oynamaları gerektiğini söyledi. Ayrca oyunu belirli bir bölüme yıkarak ters toplarla rakibin dengesini bozmayı planlıyor."

Kadro nasıl olacak?

Gönlüşen; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın büyük ihtimalle ilk 11'de başlayacağını belirtirken, kalan boşukların da son antrenmana katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın durumlarına göre belirleneceğini belirtti.

Norveç'te Haaland ve Sörloth oynayacak mı?

Norveç, oynanacak maçlar için kadrosunu bildirirken sakatlığı bulunan Alexander Sörloth'a yer vermemişti.

İlk etapta bildirilen kadroda yer alan Erling Haaland ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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