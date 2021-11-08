Stefan Kuntz: Hedef genç oyuncu ise yabancı sınırı ile başaramazsınız

Stefan Kuntz, Milano derbisinde Lautaro Martinez'in kaçırdığı penaltı atışını öğrencisinin atması gerektiğini düşünüyor.

Şenol Güneş ile yol ayrımına giden milli takımda Stefan Kuntz görevi devraldı ve 2022 Katar Dünya Kupası için kolları sıvadı.

Elemelerdeki ilk maçına Norveç karşısında çıkan Alman teknik adam, bu karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken Letonya'yı ise mağlup etti.

Şimdi ise Türkiye'yi Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık ve Karadağ maçları bekliyor.

Stefan Kuntz ne söyledi?

İki kritik maç öncesi TRT Spor'a konuşan Stefan Kuntz oyuncularını ve oyun felsefesini ele aldı.

"Bizim ilk etapta konsantrasyonumuz Cebelitarık maçı için olacak. Öncelikle bu maçtan istediğimizi almak istiyoruz. Daha sonra Karadağ için aynısını yapacağız.

Ben çok fazla geçmişe gitmek istemiyorum. Maçları tabii ki izledim ama kendi analizimi yapmak istiyorum. Bunların sonucunda çıkardığım şu, öz güven en üst noktada değilmiş ve mental güç de çok kuvvetli değilmiş. Ben izlediklerimden bunları gördüm.

Takım ruhu üzerine çok çalıştık. Öz güven takım ruhuyla yükseltilebilir diye düşündük."

"Kenan Karaman'ı Almanya'dan tanıyorum. Kendisini çok tutkulu bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. Yakın zamanda parmağı kırıldı. Buna rağmen bize gelip oynamak istediğini söyledi."

"Hakan Çalhanoğlu atsaydı Inter kazanırdı"

Öte yandan Stefan Kuntz, Milan ile Inter arasında oynanan Milano derbisinde Lautaro Martinez'in kaçırdığı penaltıya da değindi.

Kuntz penaltıyı öğrencisi Hakan Çalhanoğlu'nun atması gerektiğini düşünüyor:

"Hakan Çalhanoğlu dün akşamki maçta ikinci penaltıyı da atmalıydı. O zaman Inter kazanabilirdi."

"Burak Yılmaz tipik bir lider. Hakan Çalhanoğlu saha içinde çok konuşan, bağıran bir oyuncu değil. Ama liderliğini tavırlarıyla gösteriyor."

Karşılaşmanın 11. dakikasında Inter'in kazandığı penaltı şansını Hakan Çalhanoğlu gole çevirdi. 27. dakikada Inter bir kez daha penaltı şansı elde etti ancak Martinez bu vuruştan yararlanamadı.

Milan'ın evinde oynanan derbi, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İrfan Can Kahveci neden kadroda yok?

"İrfan Can Kahveci konusunda Vitor Pereira ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşme sonrasında kendisini şimdilik kadroya çağırmamaya karar verdik.

Görüşmenin ana konusu sakatlıktı. Bu oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Şunu bilmeleri lazım, kapı kimseye kapalı değil."

Kuntz, Ferdi Kadıoğlu ile görüştü mü?

"Birkaç hafta önce Ferdi Kadıoğlu ile bir toplantı yaptık. İyi bir sohbet oldu, çok verimli geçti.

Millî takım seçimi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi."

Kuntz yabancı kuralı hakkında ne düşünüyor?

"Yabancı sayısı konusunda konunun tarafları kendi argümanlarını ortaya koymalı ve ortak bir noktada buluşmalı. Hedef genç oyuncu yetiştirmek ise sadece yabancı sayısını düşürerek bunu başaramazsınız."

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