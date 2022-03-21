Stefan Kuntz: "Arda Güler'in Portekiz maçı kadrosuna çağrılmasını beklemek anlamsız"

Ay Yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda, 24 Mart Perşembe günü Portekiz'e konuk olacak.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA'nın sorularını yanıtlayan teknik direktör Stefan Kuntz merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

Ne söyledi?

Alman çalıştırıcı Portekiz karşısında sahaya çift forvetle çıkmanın ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.

"Maça hazırız. Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum."

"Enes Ünal çok formda, Burak Yılmaz da çok deneyimli. Forvette tercihiniz nasıl olacak?" sorusuna, "Enes'in ufak bir sakatlığı vardı. MR'a girmesi gerekti. Neyse ki çok önemli bir durumu yok. Bahsettiğiniz durumu yaşamak bizi zorluyor ama her zaman rekabet iyidir. Duruma göre bakacağız. (Gülerek) Belki ikisi birden oynayabilir."

Cristiano Ronaldo'ya karşı takım savunması

Stefan Kuntz'a, rakibin en tehlikeli ismi olan Cristiano Ronaldo'ya onu iyi tanıyan Merih Demiral ile markaj yapıp yapmayacağı soruldu.

"Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun birebir kalmasını engelleyecek taktikleri bulmak asıl düşüncemiz."

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İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş eleştirilerine yanıt

Stefan Kuntz, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın kadroya alınmamasıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında, "Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Aday kadroya davet ettiğimiz oyuncuların Portekiz ve sonrasındaki maçta oynamayı hak eden isimler olduğuna karar verdik. Tercihimizi şimdiki oyuncularımızdan yana kullandık. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız." şeklinde görüş belirtti.

Kuntz, Süper Lig'de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Emre Mor'a değinerek, "Kendisiyle bir görüşmem olmadı. Almanya'da ya da İspanya'da işler neden istediği gibi gitmedi tam sebebini bilmiyorum. Belki insanların, o anda başarabileceğinden çok daha fazla beklentisi vardı. Şu anda performansının yükseldiğini biz de görebiliyoruz. Bir kıpırdanma içerisinde. İlerleyen aylarda onu izliyor olacağız. İlerleyen dönemde değerlendirebiliriz." açıklamasını yaptı.

Arda Güler, Milli Takım'a neden alınmadı?

Kuntz, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in A Milli Takım'da olması gerektiğini savunanların olduğunun hatırlatılması üzerine, "Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tür genç oyuncuların kendi yaş kategorilerinde bir final turnuvası görüp, Avrupa, dünya şampiyonalarına katılıp, kendi akranlarıyla performanslarını karşılaştırıp, ne kadar iyi olduklarını görmeleri çok önemli. O yüzden bu oyuncular burada. Son birkaç yılda Türkiye bu yaş kategorilerinde final turnuvalarına katılamamıştı. Dedik ki 19 yaş altı ve 17 yaş altı takımlarımızı mümkün olduğu kadar güçlü tutalım, Elit Tur karşılaşmalarından başarıyla ayrılıp, final turnuvalarına kalsınlar. Stratejimiz buydu." şeklinde konuştu.

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"Arda konusunda net bir şey söylemek istiyorum." diyen Stefan Kuntz, "Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir karşılaşma olmayan genç bir futbolcunun, rakibin Portekiz olduğu ve deplasmanda yapacağınız bir Dünya Kupası elemesi play-off maçının aday kadrosuna çağrılmasını beklemek gerçekten çok anlamsız. Bu tür durumlarda herkesin toplu bir sorumluğu var. Kulüpler, medya, taraftarlar... Herkese bir görev düşüyor. Arda'nın durumunu en iyi kendi hocası bilir. Onun da 'Arda'yı koruyalım.' diye bir açıklaması var. Dolayısıyla bazı şeyleri ittirmeyelim, zorlamayalım. Eminim Arda'nın da etrafında tecrübeli kimseler vardır. Bırakalım kendi gelişimini sağlasın. Belirli noktalarda acele etmeyelim. Evet geleceğin iyi bir futbolcusu, muhakkak ondan faydalanılacaktır ama bazı şeylerin doğal akışı içerisinde gelişmesine müsaade edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kadroya olmayanlara kapıları kapatmadı

Stefan Kuntz, aday kadroya davet ettikleri oyuncularla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Açıkladığımız oyunculardan Dorukhan (Toköz) ve Yunus'un (Akgün), Barış (Alper Yılmaz) ve Yusuf'tan (Sarı) performans olarak daha önde olduklarını gördük. Bu oyuncuları tercih ettik. Forvette de aramızda düşündüğümüz Umut (Bozok) ve Deniz Undav konusu vardı. Bu bizi biraz düşündürdü ama sonuçta Türkiye'de olduğu ve Süper Lig gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldığı için tercihimizi Umut'tan yana kullandık. Enes'in (Ünal) de son haftalarda inanılmaz iyi performansı var. LaLiga gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada. Tabii ki bu performansıyla burada olacaktı. Her zaman vurguladığımız gibi şu anda burada bizimle olmayanlar bir daha asla gelemeyecekler gibi bir durum söz konusu değil. Kapı tamamen açık. Gelecekte onların da şansı var."

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Enes ve Okay'a ziyaret

Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'yu yakın zamanda Madrid'de ziyaret ettiğini aktaran Kuntz, "Uzun uzun sohbet ettik. Geçmişi de konuştuk. Daha önce burada neler olduğunu, milli takımdaki durumu konuştuk. Burada Hakan'dan (Çalhanoğlu) da bahsedebiliriz. Hakan'dan beklentiler vardı. Enes'ten de beklenti var. Beklentinin yüksek olduğu iki oyuncu.

Kuntz, Hakan Çalhanoğlu için, 'İtalya’daki performansını milli takımda gösteremiyor.' eleştirilerine değinerek, "Oyuncuyu bir mevkide değerlendirirken burada faktörler var. Birincisi hocanın kafasında ne var, oyuncuyu nasıl kullanmak istiyor? İkinci konu da oyuncu nerede oynayabiliyor ve yetenekleri ne? Bu iki kriteri düşündüğümüz zaman son iki maçta Hakan'ı oynattığımız tarz hem milli takım hem de kendisi için en iyi tarz diye düşünüyorum. Son iki maçında çok iyi performans sergiledi. Onun performansından gayet memnunuz. 'Hakan yerini buldu.' diyebiliriz." diye konuştu.

Yeni isimler ilk 11'de olmayacak

Alman teknik adam, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'un ilk kez milli takımda yer alması hakkında, "Bu oyuncularımızı Portekiz karşılaşmasında ilk 11'de düşüneceğimizi söylemek şu aşamada güç. Son aylarda yaptığımız maç gözlemleri ve takipleri sonucunda bu oyuncularımızın performanslarını takdir ettiğimizi gösteren bir şey bu. Aynı şekilde hocalarının onları hazırlaması ve milli takım seviyesine getirmesine de bir teşekkür mahiyetinde. İlerleyen dönemde muhakkak fırsatları olacaktır." ifadelerini kullandı.

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