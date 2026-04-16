"Stefan de Vrij, Inter'den 18 kez şampiyon olmuş takıma transfer olabilir: İki yıllık sözleşme hazır"

Stefan de Vrij'in Inter'deki son haftalarını geçiriyor olma ihtimali giderek artıyor. 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor ve büyük olasılıkla yenilenmeyecek. Tuttosport'a göre Hollandalı oyuncu, Katar ekibi Al-Sadd'ın radarında.

Tuttosport, "Son aylardaki forma giyme süresi göz önüne alındığında, De Vrij büyük olasılıkla ayrılacak" diye yazıyor. Ayrıca, Al-Sadd'ın ona iki yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı da belirtiliyor.

18 kez şampiyon olan Al-Sadd, şu anda Katar liginde lider durumda. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde yer alıyor. Javairô Dilrosun ve Roberto Firmino gibi isimler de bu kulüpte forma giyiyor.

34 yaşına gelen De Vrij, son yıllarda Nerazzurri'nin savunmasında önemli bir rol oynadı. Ancak kulüp yönetimi, yeni bir döneme geçme zamanının geldiğine karar vermiş görünüyor.

Inter, önümüzdeki yaz kadrosunda büyük bir gençleştirme hamlesi yapmak istiyor. Bu nedenle, sözleşmeleri sona eren birçok deneyimli oyuncu ayrılmak üzere. De Vrij'in yanı sıra Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan da bu isimler arasında yer alıyor gibi görünüyor.

De Vrij için bu, 2018'de başlayan bir dönemin sonu anlamına gelebilir. Defans oyuncusu, o yıllarda Inter'de vazgeçilmez bir isim haline geldi ve Serie A'da başarılı sezonlar geçirdi. Ancak bu sezon De Vrij, yedek kulübesinden pek çıkamadı ve on dört maçta toplam 905 dakika sahada kaldı.

De Vrij, Inter formasıyla toplamda 293 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 13 gol attı, 8 asist yaptı.