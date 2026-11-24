Real Madrid, en önemli yıldızlarından birinin geleceğine dair kritik bir dosyayı kapatmaya yaklaştı. Kulüp, Jude Bellingham'ın sözleşmesini uzatma görüşmelerinde büyük yol kat etti. Bu adım, yönetimin İngiliz orta saha oyuncusunu uzun yıllar boyunca takım projesinin bir parçası olarak tutma kararlılığını yansıtıyor ve oyuncunun hizmetlerini 2031'e kadar güvence altına almayı amaçlıyor.

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“The Athletic” gazetesinin aktardığına göre Real Madrid ile Bellingham arasındaki müzakereler ileri bir aşamaya ulaştı. Oyuncuyu Avrupa futbolunun en çok kazananları arasına sokacak yeni bir sözleşmeyle ilgili anlaşmaya varılması bekleniyor. Bellingham'ın maaşının Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior'ın aldığı ücrete yaklaşması öngörülürken Kylian Mbappe, Eflatun-beyazlı ekipte en yüksek maaşı alan isim olmayı sürdürecek.

23 yaşındaki Bellingham, Haziran 2029'a kadar geçerli olan mevcut sözleşmesi kapsamında yıllık net yaklaşık 15 milyon euro kazanıyor.

Real Madrid, oyuncunun kadrodaki önemini bildiği için ve takıma katıldığından bu yana ortaya koyduğu performansı ödüllendirmek amacıyla geçtiğimiz eylül ayından bu yana sözleşme şartlarını yeniden düzenlemek için harekete geçmiş durumda. Plan, sözleşmenin iki yıl daha uzatılması yönünde.

Beklentilere göre yeni maaş, geçen yaz haftalık net yaklaşık 600 bin euroluk bir ücrete kavuşan Vinicius'un gelirine yaklaşacak. Bu da takımın temel parçalarından biri hâline gelen Bellingham'ın Real Madrid'de ulaştığı konumu açıkça gösteriyor.

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Bu hamle yalnızca İngiliz oyuncuyla sınırlı değil; kilit isimlerin geleceğini uzun vadeli sözleşmelerle güvence altına almaya yönelik daha geniş bir planın parçası.

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Bu çerçevede Real Madrid, Uruguaylı Fede Valverde'nin sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Kulüp, kısa süre önce de Türk oyuncu Arda Güler ve Fransız Aurelien Tchouameni ile 2032'ye kadar uzanan sözleşmeler imzalayarak iki ismi kadroda tutmayı başarmıştı.

Bu adımlar, kulübün ana iskeletini koruma ve gelecek sezonlara yönelik planlarının merkezinde yer alan oyuncular için karmaşık sözleşme süreçlerine girmekten kaçınma isteğini ortaya koyuyor.

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Bu sezon 6 gol atan Bellingham, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'deki yerini korurken etkileyici performanslar sergiliyor. Mourinho da kısa süre önce onu benzersiz bir oyuncu olarak tanımlamıştı.

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Hollanda ekibi PSV Eindhoven maçında dinlendirilme ihtimali bulunsa da Bellingham, Belçikalı takım arkadaşı Thibaut Courtois'dan övgü aldı. Courtois, onu her zaman kazanma arzusu taşıyan bir oyuncu örneği olarak gördüğünü belirtti.

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Courtois, Bellingham'ın kazanmayı çok istediğini ve işler istediği gibi gitmediğinde öfkesini gizlemediğini söyledi. Onun saha içinde bir lider olduğunu, olağanüstü bir mentaliteye sahip bulunduğunu ve takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı. Real Madrid'in bu ruha sahip oyunculara ihtiyaç duyduğunu ekleyen Courtois, orta saha oyuncusunun hevesinin ve galibiyet arzusunun, özellikle güçlü karakter gerektiren maçlarda takım için önemli bir değer taşıdığının altını çizdi.

Belçikalı kaleci, genç yaşına rağmen Bellingham'ın fiziksel özelliklerine de dikkat çekti. Oyuncunun uzun süre koşmaya devam etmesini sağlayan büyük bir enerjiye sahip olduğunu, topla ilerlediğinde rakiplerin ondan topu almasının zor olduğunu anlattı. Courtois, Bellingham'ın antrenmanlara ve spor salonundaki çalışmalara önem verdiğine de değinerek fiziksel hazırlığının doğrudan takımın performansına yansıdığını ve İngiliz oyuncu tam formdayken Real Madrid'in daha iyi bir görüntü ortaya koyduğunu ifade etti.