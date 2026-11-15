USMNT’nin forvetleri ve savunmacıları, Mauricio Pochettino’nun Manchester United’a gitmesinin ardından takımda yarattığı köklü değişim hakkında konuştu. Folarin Balogun ve Antonee Robinson, takımın Arjantinli teknik direktörün yerleştirdiği üst düzey standartları korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

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Balogun ve Robinson, Pochettino'nun ayrılığı hakkında konuştu

Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başına geçmek üzere ABD Erkek Millî Futbol Takımı teknik direktörlüğünden ayrılmaya hazırlanırken takımın deneyimli oyuncuları, onun büyük etkisini değerlendiriyor. Arjantinli teknik direktör, iki yılı aşkın görev süresi boyunca ABD futbolunun her alanında rekabet düzeyini köklü biçimde yükseltti.

Forvet Folarin Balogun ve bek Antonee Robinson, Pochettino'nun tavizsiz standartlarının millî takım kampındaki kültürü nasıl değiştirdiğini açık yüreklilikle anlattı.

Folarin Balogun: Pochettino standartları yükseltti

Balogun, Pochettino'nun gelişiyle hem antrenmanların hem de maç günü hazırlıklarının çok daha yoğun hâle geldiğini belirtti. Forvet oyuncusu, futbolcuların son iki yılda oluşturulan kültürü sürdürme konusunda artık ortak bir sorumluluk hissettiğini vurguladı.

Balogun, “Harika bir teknik direktörle çalışmanın avantajı ve büyük bir şans olması, standardın ne olduğunu bilmenizdir,” dedi.

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“Poch, göreve geldiğinden beri standardı kesinlikle yükseltti. Sanırım siz de bunu gördünüz: Antrenmanların yoğunluğunu, maçlara yaklaşımımızı.”

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Antonee Robinson, Pochettino ile çalışmayı anlattı

Robinson da benzer görüşler dile getirerek Pochettino'nun Avrupa'daki üst düzey teknik direktörlük görevleriyle anılmasının, ABD Erkek Millî Futbol Takımı'nın günlük çalışma ortamını hiçbir zaman etkilemediğini vurguladı. Bek oyuncusu, Pochettino'nun üst düzey kariyerine övgüde bulundu ve oyuncu grubunun onun yönetiminde çalıştığı için ne kadar şanslı olduğunu söyledi.

Robinson, “Bu tür görevlerle adı anılan bir teknik direktörle çalışıyor olmamız ne kadar şanslı olduğumuzu gösteriyor. Üst düzey bir teknik direktörle çalıştığımızı biliyoruz ama bu durum yaptığımız işe hiçbir zaman yansımıyor,” diye açıkladı.

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2030 dönemine girerken ivmeyi korumak

Pochettino'nun görev süresi, yaklaşan Haiti ile CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının ardından sona erecek. Takım ise tamamen yakaladığı ivmeyi korumaya odaklanmış durumda. Balogun ve Robinson, bundan sonra bu kültürü sürdürme sorumluluğunu takımdaki lider oyuncuların üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD futbolu 2030 FIFA Dünya Kupası dönemine geçerken Pochettino'nun bıraktığı miras, millî takımın yeni sayfasını sarsılmaz bir kazanma zihniyetiyle açmasını sağlıyor.