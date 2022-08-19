Stam: "Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu çoğunluğun iyiliği için satmalı"

Kırmızı Şeytanlar'ın eski yıldızı, Ronaldo'nun ayrılma isteğinin takımı olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Jaap Stam, Manchester United'a Cristiano Ronaldo ile yolları ayırma tavsiyesinde bulundu. Transfer döneminin başında ayrılık talebini yönetime bildiren Portekizli yıldız bu konuda basına veya taraftarlara bir açıklama yapmamıştı.

Instagram'da yaptığı paylaşımda basını yalan söylemekle suçlayan Ronaldo, birkaç hafta içinde vereceği röportajda tüm gerçekleri açıklayacağına dair söz verdi.

Buna karşın, Ronaldo'nun United'dan ayrılmasını en iyi seçenek olarak görenlerin sayısı oldukça fazla.

Stam'dan Manchester United'a 'Cristiano Ronaldo'yu bırakın' çağrısı

1998-2001 yılları arasında United'da top koşturan Hollandalı savunmacı, Ronaldo takımda kaldığı takdirde soyunma odasındaki atmosferin yara alabileceğini belirtti.

"Ronaldo'nun geride bıraktığımız sezonda ve geçmişte United adına neler yaptığını herkes biliyor. O herkesin örnek aldığı bir oyuncu. Ayrılmak istiyorsa soyunma odasında mutsuzluğunu belli edecektir, bu da kesinlikle diğer oyuncuları etkiler."

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"Ronaldo yaşının getirdiği tecrübeyle diğer oyuncular üzerinde etkisi olduğunu biliyor. Bu nedenle takım arkadaşlarına kötü örnek olacağını düşünmüyorum. Onun seviyesindeki bir oyuncu ayrılmak istese bile sıkı çalışmaya devam ediyordur."

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi ve United ile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğini geçen sezon biliyordu. Ten Hag göreve başlamadan önce bu konuyu konuşmuş olmalılar. Teknik direktörün böyle bir oyuncuyu elinde tutmak istemesini anlayabiliyorum."

"Ama oyuncu mutsuzsa ve ayrılmak istiyorsa çoğunluğun iyiliği için bir karar vermeli ve yolları ayırmalısınız. Mutsuzsa, performans vermiyorsa bazen sadece kendinizi değil, takımı da düşünüp zor olanı yapmalısınız."

Lisandro Martinez'e tavsiye verdi

United'ın yeni transferi Lisandro Martinez, Brighton maçından bu yana en çok eleştirilen isimlerden biri.

Arjantinli oyuncunun kısa boyu nedeniyle Premier Lig'e adapte olmakta zorlanacağını savunanlar çoğunlukta.

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Fakat Stam boy dezavantajının Martinez'in başarılı olmasını engellemeyeceğini düşünüyor.

"United'a imza attığında 'boyu hakkında tartışmalar olacağını' söylemiştim. Bu Premier Lig'de çok yaygın. Takımlar oyunun fiziksel yönü nedeniyle güçlü ve iri stoperler arıyor."

"Bu onun için bir meydan okuma. Nasıl adapte olacağını ilgiyle takip edeceğim. Hava toplarında zorlanıyor. İyi bir stoper olmak için uzun boylu olmanıza gerek yok, bu Premier Lig için de geçerli. Yeterince zekiyseniz bununla başa çıkabilirsiniz. Ama duran toplar özellikle Premier Lig'de oyunun büyük bir parçası haline geldi. Havadaki savaşı kazanmanız gerekiyor."

"Brentford ve Brighton maçlarında rakibin uzun toplarla onu hedeflediğini gördük. Çünkü hava toplarının çoğunluğunu kaybediyor. Ten Hag, Martinez'i sahada tutmak istiyorsa buna çözüm bulmalı."