Stadının kirasını ödeyemeyen NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye suçlama

Goffert Stadyumu'nun kirasını ödeyemeyen Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, finansal zorluklar yaşamaya devam ediyor.

Goffert Stadyumu'nun kirasını uzun zamandır ödeyemeyen NEC Nijmegen'e Belediye Başkanı ve Aldermen Koleji bildiri gönderdi.

Hollandalı takımın toplamda şu anda ödenmesi gereken 244.000 euro olduğu iddia edildi.

Borçlarıyla ilgili açıklama yapan NEC Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, "Finansal olarak zor zamanlar yaşadığımızı çoktan belirttik. Kimse bunu yeni olduğunu düşünmemeli. Umarım yeniden eski gücümüze kavuşacağız. Şu anda çok büyük bir mücadele veriyoruz. Sadece sahada değil, ofiste de" dedi.

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Van Schaik'e göre takımın finansal sorunlarından biri de 'nin Ferdi Kadıoğlu için ödemesi gereken transfer ücretinin kalan kısmını aylardır vermemesi. Sarı-lacivertli ekip, Ferdi'yi 2018 yılında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer etmişti.

Kira borcunu ödemek için sıkı çalışan NEC Nijmegen, belediye ile anlaşmaya çalıştığını ifade etti.