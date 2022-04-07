Stada son anda girebildi: Chelsea karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşan Benzema az daha maçı kaçırıyordu

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Karim Benzema'nın akreditasyon kartını bulamadığı için maçı kaçırma tehlikesi atlattığını açıkladı.

Stamford Bridge'de maçın adamı olan Benzema art arda sıraladığı gollerle takımına 3-1'lik galibiyeti getirdi ve Real Madrid'i rövanş için avantajlı bir konuma taşıdı.

Fakat Benzema sahada olmasa maçın senaryosu çok daha farklı olabilirdi.

Ancelotti ne söyledi?

Amazon Prime'a konuşan İtalyan teknik adam maç öncesinde yaşadıkları panik anını anlattı.

"Benzema maçtan önce stada girmek için gereken akreditasyon kartını bulamadı. Ona 'çabuk ol yoksa oynayamayacaksın' dedim. Neyse ki sonra kartı buldu."

34 yaşında olmasına rağmen bu sezon 37 golle kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan Benzema, Ballon d'Or'un favorileri arasında gösteriliyor.

Ancelotti, Benzema'nın yıllara meydan okuyan performansını şöyle değerlendirdi:

"Benzema her geçen gün daha iyi oluyor, adeta şarap gibi. Liderlik özelliğini ön plana çıkardı, artık bu takım için çok daha önemli bir oyuncu. Farkı yaratan da bu."

"Çok büyük bir karakter, takım için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Örnek alınacak biri."

Real Madrid'i ne bekliyor?

Mart ayındaki 4-0'lık Barcelona yenilgisinin izlerini silen Real Madrid, 14. kez Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Chelsea'yi ilk maçta 3-1'lik skorla deviren Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki rövanşa yarı final için favori olarak çıkacak.

Başkent ekibi La Liga'da ise en yakın takipçisi Barcelona'nın 12 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Ancelotti'nin ekibi sezonu çifte zaferle kapatmayı hedefliyor.