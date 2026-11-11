Norveç, Erling Haaland ve Martin Odegaard’ın durumuna ilişkin endişeli bir bekleyiş içinde. İki yıldız oyuncunun salı günkü antrenmana katılmaması dikkat çekti. Takım, Galler ve Danimarka ile oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken teknik direktör Staale Solbakken, oyuncuların yaşadığı sorunların ne olduğuna dair açıklama yapmadı.

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Solbakken yıldız ikili hakkında ayrıntı vermedi

Norveç millî takımı, oyuncularının fiziksel durumuyla ilgili bir dizi sorunla karşı karşıya. Haaland ve Odegaard, salı günü sahada antrenman yapmayan kalabalık oyuncu grubu arasındaydı. Bu eksikler, Ullevaal Stadyumu'nda Galler'e karşı oynanacak maçın planlarını netleştirmeye çalışan Solbakken için kritik bir döneme denk geliyor. Teknik direktör, önemli oyuncuların yokluğuna rağmen sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

En etkili iki oyuncusunun neden antrenmana katılmadığı sorulduğunda Solbakken, başlangıçta bunun nedenlerini “küçük şeyler” olarak nitelendirdi. Daha sonra takımının sağlık durumuyla ilgili neden ketum davrandığını biraz daha açarak medyaya karşı fazla açık olduğu için sık sık eleştirildiğini söyledi. “Bu konuda fazlasıyla açık olduğum için en çok eleştirilen teknik direktör benim. Aslında buna izin verilmiyor. Ufak tefek darbeler söz konusu olduğu için bunlar küçük şeyler. Ama durumun çok iyi olacağına inanmamak için bir neden yok,” dedi. Açıklamaları Aftenposten aktardı.

Sakatlık listesi uzuyor

Kapalı alanda çalışmak veya toparlanma seanslarıyla yetinmek zorunda kalan oyuncular yalnızca Haaland ve Odegaard değildi. Solbakken, Lillestrom'un antrenman tesisindeki çalışmanın tamamına altı ya da yedi oyuncunun katılamadığını doğruladı. Antrenmanda yer almayanlar arasında Leo Skiri Ostigard, Antonio Nusa, Sander Berge, Patrick Berg, Jorgen Strand Larsen ve Kristoffer Ajer gibi ilk 11'in önemli isimleri de bulunuyor. Uzun sakatlık listesi, yeni sorunların önüne geçmek için teknik ekibi oyuncu grubunu dikkatle yönetmeye zorluyor.

Kenarda kalan oyuncuların sayısı yüksek olsa da Solbakken, 23 kişilik kadrosunun büyük bölümünün hafta sonuna kadar forma giyebilecek durumda olacağından emin. “21 ila 22” oyuncunun oynayabilecek durumda olmasını beklediğini belirten teknik direktör, birkaç oyuncunun durumuna ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu da kabul etti. Bu isimlerden biri olan Crystal Palace forveti Strand Larsen, Galler maçında oynayıp oynayamayacağının belirlenmesi için çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek.

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Son sağlık sorunuyla ilgili belirsizlik

Solbakken, Strand Larsen'in durumunun şüpheli olduğunu belirtirken maça yetişip yetişemeyeceği belirsiz olan ikinci oyuncunun kimliğini özellikle açıklamadı. “Diğeri için beklememiz gerekiyor,” diyen teknik direktör başka bilgi vermeyi reddetti. Bu ketum tutum, taraftarları Premier League yıldızlarından birinin basın toplantısında başlangıçta sözü edilen “ufak tefek darbelerden” daha ciddi bir sorun yaşayıp yaşamadığını merak etmeye bıraktı.

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Devam eden sağlık sorunları, Galler maçının taktik hazırlıklarını da zorlaştırıyor. Norveç şu anda grubunda rekabetçi bir konumda, ancak disiplinli Galler'e hücumdaki başlıca etkili isimleri olmadan karşılaşma ihtimali göz korkutucu. Solbakken, takım Danimarka ile karşılaşmak üzere Kopenhag'a gitmeden önce Oslo'daki maça mümkün olan en güçlü ilk 11'i çıkarabilmek için önümüzdeki 48 saat içinde sağlık ekibinden iyi haberler almayı umuyor.

Kaleci tercihi

Saha oyuncularının sakatlıklarına ilişkin endişelerin yanı sıra Norveç'te birinci kalecinin kim olacağı da henüz netleşmedi. Orjan Nyland ile Egil Selvik arasındaki rekabet, son millî takım kamplarında çok konuşuldu. Solbakken ise cumartesi günü kimin ilk 11'de başlayacağını açıklamıyor. Bir planın hazır olduğunu doğrulasa da nihai kararını henüz ilgili oyuncularla veya kamuoyuyla paylaşmadı.

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Kalecilere tercihini bildirip bildirmediği sorulduğunda Solbakken, kısa bir “hayır” yanıtı verdi ve seçim hakkında henüz kimseyle konuşmadığını ekledi. Karar sürecinin kendisi, kaleciler ve antrenör Frode Grodas arasında kalması gerektiğini vurguladı. “Sizden daha fazlasını biliyor olabilirler,” diyerek takıldı.