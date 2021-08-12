St. Johnstone - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında St. Johnstone'a konuk oluyor.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, playoff turuna yükselebilmek için İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşı karşıya geliyor.

İstanbul'da oynanan ilk maçta 10 kişi kalan Galatasaray, skorda geriye düşmesine rağmen maçı 1-1'lik skorla tamamlamayı başarmıştı. Galatasaray rövanşa önce üst tur bileti, ardından farklı galibiyet hedefiyle çıkıyor.

Perth şehrindeki McDiarmid Park'ta oynanacak mücadeleyi Letonya Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar, playoff turuna yükseldiği takdirde Danimarka'nın Randers ekibiyle eşleşecek. Playoff turunda ilk maçlar 19 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 26 Ağustos tarihinde oynanacak.

Diagne idmana çıktı

Galatasaray, McDiarmid Park'ta ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirilen bir antrenman yaptı. Takımdan ayrılması gündemde olan Senegalli forvet Mbaye Diagne de takımla birlikte çalıştı.

Kulüpteki geleceği soru işareti olan bir diğer yıldız oyuncu Radamel Falcao ise maç kadrosunda yer almıyor.

Avrupa'da 292. maç

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.

Terim temkinli

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesinde video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi ve kolay bir maç beklemediğini ifade etti.

"Rakibimiz temaslı oynayan bir takım. İkinci yarının başındaki kırmızı kart tabii ki oyunun şeklini değiştirdi ama maç öncesi düşüncelerimde rakiple ilgili yanılmadığımı gördüm."

"Rakibimiz çok mücadele eden, birebir oyunu çok iyi oynayan ve bir şeyleri kabul etmeyen bir takım. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum."

"İlk maçta benim için sürpriz olacak bir şey olmadı. Sadece ikinci yarının başı kalecimizi, kaptanımızı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız bizim için önemli bir dezavantaj oldu."

"Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz de bu dakikalar içerisinde 2-3 net pozisyon bulduk, bunları kullanmadık. Kullansaydık, buraya daha farklı şekilde gelebilirdik."

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ise, St. Johnstone karşısında iyi bir oyunla turu geçmek istediklerini dile getirdi.

"Takıma iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Fizik olarak da iyi durumdayım. Yarınki maça hazırım ve dört gözle bekliyorum. İlk maça göre farklı olacak. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Biz kendi oyunumuzu oynayıp, turu geçmek istiyoruz."