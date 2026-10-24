SSC Napoli ile Roma’nın 3-3 berabere kaldığı heyecan dolu maçta, orta bloktaki sağlamlığa dayanan taktik ustalık ikinci yarının kaotik dikine oyunuyla karşı karşıya geldi. Massimiliano Allegri orta saha oyuncularının geç koşularına odaklanırken, Gian Piero Gasperini’nin yedek kulübesi bir puanın kurtarılmasında belirleyici oldu.

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Massimiliano Allegri bu maça net bir görevle çıktı: İlk haftalarda dengeli bir görüntü sergileyemeyen Napoli’nin savunma dengesini yeniden kurmak. Taktik planının merkezinde, Roma’nın topa sahip olmaya dayalı oyununu zorlaştırmayı ve dinamik orta saha üçlüsünün sonradan yaptığı koşularla iç koridorlardaki boşluklardan yararlanmayı amaçlayan disiplinli bir orta blok vardı. Hedef, Roma’yı kanatlara yönlendirmek, ardından Hoejlund’un hızı ve De Bruyne’ün teknik yaratıcılığıyla hızlı hücumlarda rakibini cezalandırmaktı.

Gian Piero Gasperini’nin Roma’sı ise Stadio Diego Armando Maradona’ya topa hükmetme ve sahayı enlemesine kullanma hedefiyle geldi. %60’ın üzerinde topa sahip olan Roma, merkezde sayısal üstünlük kurmayı ve kanat bekleriyle Napoli’nin beklerini geriye hapsetmeyi amaçladı. Ancak ilk yarıda, toplam 24 şutunu yüksek kaliteli fırsatlara dönüştürmekte ciddi biçimde zorlandı. Napoli’nin kompakt savunması, Roma’yı uzaktan, gol olma ihtimali düşük şutlara yöneltti.

SSC Napoli’nin taktik düzeni

Allegri, savunma anlarında 4-5-1’e dönüşen esnek bir 4-3-3 düzeni kullandı. Kevin De Bruyne’e Scott McTominay ve Frank Zambo Anguissa’nın eşlik etmesi, orta sahaya fiziksel üstünlük ile yaratıcı oyun görüşünü bir arada kazandırdı. Napoli’nin presi için temel tetikleyici, topun Roma’nın merkez orta saha oyuncularına ulaşmasıydı. Napoli bu anlarda pas kanallarını kapatmak için hemen merkeze daralıyordu. Anguissa’nın merkezdeki savunma boşluğundan yararlanarak 28. dakikada skoru açması bunun bir örneğiydi.

Napoli, hücum kurarken geriden riskli kısa paslarla çıkmak yerine Roma’nın ilk baskısını aşmak için sık sık Hoejlund’a doğrudan dikine toplar gönderdi. McTominay’nin rolü özellikle incelikliydi: Kanat oyuncuları Roma’nın stoperlerini meşgul ederken oluşan boşluğu değerlendirmek için ceza sahasına fark ettirmeden giren bir “gizli forvet” gibi oynadı. Bu taktik ayrıntı, ceza sahasında tekrar tekrar markajsız kalan İskoç oyuncuya iki gol getirdi. Savunmada ise Napoli dar kalarak Roma’nın kanatlarda topa sahip olmasına izin verdi, ancak merkezi kalabalık tuttu. Böylece konuk ekibin maçın son bölümlerine kadar net fırsatlar bulmasını zorlaştırdı.

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Roma’nın taktik düzeni

Gasperini, sahanın farklı bölgelerinde sayısal üstünlük yaratmayı amaçlayan, kendine özgü 3-4-2-1 dizilişini tercih etti. Roma’nın sabırlı hücum kurulumunda üç stoperin yanı sıra geriye gelerek bağlantı oyuncusu görevi üstlenen Marten de Roon yer aldı. Genişliği sağlayan kanat beklerinin ileri konumlanması, Napoli’nin Politano ve Lang’ını savunmaya dönmek zorunda bıraktı. Bu da Napoli’nin 4-3-3’ünü zaman zaman fiilen 6-3-1’e çevirdi. Roma’nın saha hâkimiyeti 11 korner ve 24 şut getirdi, ancak takım ilk bölümde Allegri’nin savunma direncini kıracak bitiriciliği gösteremedi.

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Roma, topu kaybettikten saniyeler içinde geri kazanmayı hedefleyen yoğun ve önde bir pres uyguladı. Ancak savunma hattını önde kurması, takımı Napoli’nin hızlı hücumlarına karşı savunmasız bıraktı. Soulé ve Malen, Napoli’nin orta sahasıyla savunması arasındaki boşluklarda topla buluşup yüzlerini kaleye dönerek savunma dörtlüsünün üzerine gitmeye çalıştı. İlk bir saat boyunca savunmayı aşmakta zorlansalar da Roma’nın topa sahip olmaya devam etmesi, sonunda Napoli savunmasını yıprattı. Savunma düzeni büyük ölçüde N'Dicka ve Hermoso’nun geriye dönüş hızına dayanıyordu. Ancak ikili, McTominay’nin ceza sahasına sonradan yaptığı iyi zamanlanmış koşular karşısında sık sık hazırlıksız yakalandı.

Taktik mücadele

Başlıca taktik mücadele, iç koridorların kullanımı ve McTominay’nin dikine koşularının kontrolü etrafında şekillendi. Maçın büyük bölümünde bu mücadeleyi Allegri kazanıyor gibi göründü. Napoli, Roma’nın etkisiz kalan %61’lik topa sahip olma oranına izin vererek enerjisini korudu ve hızlı hücumlarda büyük bir isabetle sonuca gitti. Roma’nın çift ön liberosu McTominay’nin geriden yaptığı koşuları takip edemeyince İskoç oyuncu 48. ve 83. dakikalarda gollerini attı. Allegri’nin topa sahip olmaktan çok merkezde kalabalık kalmaya öncelik verme kararı, üç puanı getirmiş gibi görünüyordu.

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Ancak dayanıklılık mücadelesini sonunda Gasperini kazandı. Roma, Napoli’nin 16 ortasına karşılık 35 orta yapıp baskıyı sürekli kılarak rakip savunmacıların fiziksel direncini kırdı. Gasperini’nin taktik başarısı, 2-0 gerideyken bile hücum ilkelerinden vazgeçmemesinde yatıyordu. Roma’nın 2,64 beklenen gol (xG) üretmesi, başlangıçta bitiricilikten yoksun kalsa da taktik üstünlüğünün gerçek olduğunu gösteriyordu.

Maç içi hamleler

Maçın seyri, Gasperini’nin 58. dakikada yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle değişti. Leonardo Balerdi, Santiago Castro ve Nahuel Molina’nın oyuna girmesi, Roma’ya taze enerji ve daha agresif bir oyun kazandırdı. Balerdi’nin oyuna alınması taktik açıdan ustaca bir hamleydi. Asıl mevkisi savunma olan oyuncu, duran toplarda ve karambollerde ileri çıkarıldı; Napoli’nin yorgunluğundan yararlanarak son 15 dakikada iki gol attı. Daha çaresizce uygulanan bu doğrudan oyun, Napoli’nin organize orta bloğunu bozdu.

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Allegri, oyunun temposunu yeniden kontrol etmek ve kanatlara dinç oyuncular kazandırmak için Stanislav Lobotka ile Leonardo Spinazzola’yı sahaya sürdü. Ancak bu değişiklikler, oyunu yönlendirmekten çok gelişmelere tepki niteliğindeydi. Napoli’nin daha savunmacı bir düzene geçmesi Roma’nın baskısını artırmasına yol açtı ve Balerdi 89. dakikada beraberlik golünü attı. Roma’nın son bölümde hava toplarına hâkim olması ve seken topları kazanması, Napoli’nin pres yoğunluğunu koruyamadığını gösterdi. Gasperini’nin savunmacı oyuncularını ileri sürerek risk almaktan çekinmemesi, sonuçta beraberliği kurtardı.

Sonuç

Sonucu belirleyen, Allegri’nin planlı hızlı hücumları ile Gasperini’nin aralıksız hücum baskısı arasındaki mücadele oldu. Napoli, McTominay’yi gol silahı olarak kullanma planını kusursuz uyguladı, ancak Roma kadar saha hâkimiyeti kuran bir takıma karşı 90 dakika savunma yapmanın fiziksel bedelini hesaba katamadı. Gasperini’nin kulübesi, özellikle de Balerdi’nin beklenmedik gol tehdidi, Napoli’nin maçın son bölümündeki kırılganlığını ortaya çıkardı. Küçük ayrıntıların belirleyici olduğu maçta Roma’nın ısrarı ve hücum bölgesindeki taktik esnekliği, Napoli’nin hızlı hücumlardaki etkili bitiriciliğini dengelemeye ancak yetti.