Spurs kaptanı Romero, tuhaf bir nedenden dolayı Everton ile oynanacak kritik maçı kaçıracak: taraftarlar öfkeli

Güney Amerika futbolu uzmanı Tim Vickery'nin bildirdiğine göre, Cristian Romero Pazar günü Tottenham Hotspur'un ligin son maçında yer almayacak. Romero, bu hafta sonu Belgrano ile River Plate arasındaki maçı izlemek üzere Arjantin'e gidecek.

The Spurs'un kaptanı şu anda diz sakatlığıyla boğuşuyor ve bir süredir kulüp için forma giymiyor. Dolayısıyla pazar günü de takımı desteklemek için sahada olmayacak.

Tottenham Hotspur, evinde Everton ile karşılaşacak ve Championship'e düşmekten kurtulmak için en az bir puana ihtiyacı var.

Kuzey Londra kulübü yenilirse, West Ham United'ın Leeds United'ı yenmesi durumunda küme düşecek.

The Spurs taraftarları arasında Romero'nun maça katılmama kararı büyük bir tartışma yarattı. Özellikle de Romero'nun takımın kaptanı olması nedeniyle.

Vickery, Arjantinli savunma oyuncusunun kararının arka planını açıklıyor. Romero, Pazar günü River Plate ile karşılaşacak olan Belgrano'da yetişti.

Belgrano, Arjantin'de hiç şampiyon olmamıştı, ancak Pazar günü River Plate karşısında bu durumu değiştirebilir. Bu nedenle Romero, Tottenham'ın küme düşme mücadelesinden ziyade bu maçı tercih ediyor.



