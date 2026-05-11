Spurs, aptalca bir penaltı yüzünden hayati önem taşıyan galibiyeti kaçırdı

Tottenham Hotspur, Pazartesi akşamı küme düşme mücadelesinde çok değerli puanları kaçırdı. Roberto De Zerbi'nin takımı, Mathys Tel'in muhteşem golüyle Leeds United karşısında üç kritik puanı almaya çok yakındı, ancak Dominic Calvert-Lewin'in penaltısı maçın son dakikalarında skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, tamamen gereksiz bir faul yapan Tel'in hatasından kaynaklandı. Bu beraberlikle Spurs, küme düşme hattının altında bulunan West Ham United'ın iki puan önünde yer alıyor.

Zerbi, bir haftadan fazla bir süre önce Aston Villa'ya karşı alınan güzel deplasman galibiyetinde olduğu gibi, Micky van de Ven'in de aralarında bulunduğu tam olarak aynı on bir ismi sahaya sürdü. Ligde kalmayı garantileyen Leeds ise iki değişiklik yaptı: Brenden Aaronson ve Dan James, Noah Okafor ve Jayden Bogle'ın yerine ilk on birde yer aldı. Pascal Struijk, Leeds'te yine ilk on birde yer aldı.

Konuk takım, Kuzey Londra'da şaşırtıcı bir şekilde cesur bir başlangıç yaptı. Maçın daha ikinci dakikasında Pascal Struijk, James'in ortasını kafayla uzaklara gönderdi, Spurs ise Leeds'in kompakt organizasyonunu aşmakta zorlandı. Ev sahibi takım topun hakimiyetini elinde tuttu, ancak başlangıçta net bir gol fırsatı yaratamadı.

Onuncu dakikada Richarlison maçın ilk büyük fırsatını yakaladı. Pedro Porro, Brezilyalı oyuncuyu mükemmel bir pasla kaçırdı, ancak eski Spurs savunmacısı Joe Rodon mükemmel bir müdahaleyle serbest vuruş fırsatını engelledi. Kısa süre sonra kaleci Antonín Kinsky, Rodon'un köşe vuruşundan gelen sert kafa vuruşunu kurtarmak zorunda kaldı ve Çek kaleci topu çizgiden son anda uzaklaştırdı.

Tottenham, devre arasına doğru giderek daha fazla inisiyatif aldı. Richarlison’un şutu Ethan Ampadu tarafından engellendi ve Karl Darlow tarafından kurtarıldı; Porro ise alçak bir köşe vuruşuyla Struijk’in kale çizgisinde kurtarış yapmasına neden olarak golü kıl payı kaçırdı. Rodrigo Bentancur ve Palhinha da fırsatlar yakaladı, ancak devreye kadar skor 0-0 olarak kaldı.

İkinci yarı başlar başlamaz Spurs golü buldu. Korner vuruşundan seken top Tel'in ayaklarına geldi, Tel topu güzel bir şekilde kontrol etti ve ardından muhteşem bir vuruşla uzak köşeye gönderdi: 1-0. Bu gol, ev sahibi takım için rahatlatıcı bir gol oldu. Takım, daha sonra Richarlison ile ikinci golü bile yaklaştı, ancak Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden vurduğu vole vuruşunu çok uzağa attı.

Ancak Leeds pes etmedi ve maçın son çeyreğinde baskıyı oldukça artırdı. Dan James uzak mesafeden şutunu dışarı attı ve oyuna sonradan giren Felix Nmecha, konuk takımın hücum oyununa daha fazla enerji kattı. 70. dakikada maçın dönüm noktası yaşandı; Tel'in kendi ceza sahasında yaptığı tamamen gereksiz ve pervasız bir ters vuruş Ampadu'nun yüzüne isabet etti.

Hakem Jarred Gillett ilk başta oyuna devam etmesine izin verdi, ancak VAR kontrolünün ardından top yine penaltı noktasına gitti. Calvert-Lewin soğukkanlılığını korudu ve Kinsky doğru köşeyi seçmesine rağmen penaltıyı sol köşeye sert bir şekilde gönderdi.

Spurs, maçın son dakikalarında galibiyet golünü aramaya başladı ve bu arayışında oyuna sonradan giren James Maddison'dan destek aldı. Uzun süren diz sakatlığından kurtulan yaratıcı orta saha oyuncusu, geçen yıl 1 Mayıs'tan bu yana ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Maça tam 13 dakika uzatma süresi eklendi. Tottenham oyuna hakimdi, ancak en tehlikeli pozisyonlar Leeds'ten geldi: 90+8. dakikada Kinsky, Sean Longstaff'ın sert şutunu direğe çarptırdı. Bir dakika sonra Longstaff, yakın mesafeden topu kale yanından dışarı atarak bir kez daha büyük bir fırsatı kaçırdı.