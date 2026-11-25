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Ocak ayında hücuma takviye. Üstelik özellikleri belli, hücum hattına seviye atlatabilecek bir oyuncu. Luciano Spalletti, Venezia karşısında kazanılan Serie A maçının ardından da ne istediğini açıkça söyledi: Kadrosunda bulunmayan, fiziksel olarak güçlü bir santrfor. Yazın gelen Woltemade ve Kolo Muani, şu an aradığı gerçek 9 numara değil: "Kolo'nun hızı, fizik gücü ve dayanıklılığı var. Santrfor olarak da oynayabilir ama bizim o pozisyon için bir oyuncuya ihtiyacımız var çünkü böyle bir oyuncu transfer etmedik. Basına konuşan Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra Spalletti'nin ayrılabileceğinden bahsetmenin anlamı yok. Üzerine atılan sert topu alabilen ve rakip stoperin fiziksel müdahalesine rağmen oynayabilen güçlü oyunculara ihtiyacımız var."

Inter, Roma ve Napoli'nin eski teknik direktörünün tarif ettiği oyuncu profili belli. Şimdi onu memnun etmek kulübe düşüyor. Carnevali ve Massara'ya Gianluca Scamacca önerildi. Scamacca, Atalanta'da yalnızca fiziksel nedenlerden dolayı değil, başka nedenlerle de az forma giyiyor. Sarri, Nikola Krstovic ve Charles De Ketelaere'yi ona tercih ediyor. Sakatlıktan yeni dönen ve gerektiğinde sahte dokuz olarak da oynayabilecek Raspadori de bir başka seçenek. Bir sürpriz olmazsa bu sezon 13 maçta 3 gol atan 1999 doğumlu santrfor, düzenli forma giymek için yeni yılda ayrılacak.

Geleceğinde Juventus'un olup olmayacağı ise belirsiz. Sportmediaset'in haberine göre Spalletti'nin önerisine rağmen kulübün sahipleri ve yönetimi şu an farklı düşünüyor. Spalletti'nin isteğini yerine getirmeye de sıcak bakmıyorlar. Bunun üç nedeni var: İlki, daha önce Sassuolo'da oynayan santrforun fiziksel durumu. Scamacca yıllardır sakatlıklarla mücadele ediyor ve beklenen çıkışı yapamamasının asıl nedeni bu. Buna sahadaki istikrarsız performansı da ekleniyor. Bu durum, onun "hücumda güvenilir isim" olarak görülmemesine yol açtı. Üçüncü neden ise Atalanta'nın bonservisi için çok yüksek bir bedel istemesi. Juventus sıkı mali sınırlara uymak zorunda ve Scamacca'nın maliyeti olan 30 milyon avronun üzerinde bir yatırımı planlayamaz.

Atalanta şu an kiralama seçeneğini değerlendirmiyor ve Scamacca'yı yalnızca bonservis bedeli karşılığında bırakacak. Juventus'un planlarında ise bonservisiyle bir transfer yok. Bunun nedenlerinden biri de yazın Genoa'dan gelen Jeff Ekhator'a güvenmek istemesi. Ekhator için üç mali yılda ödenebilecek 16 milyon avronun yanı sıra 0,4 milyon avro ek masraf ve 2 milyon avro bonus öngörülmüştü.

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Ekhator, ağustos ayında semitendinosus kasında yaşadığı orta dereceli sakatlık nedeniyle yeni takımındaki ilk aylarda neredeyse hiç sahaya çıkamadı. Bu sezon lig ve kupa maçlarında toplam yalnızca 24 dakika oynadı. Şimdi ise iyi durumda ve katkı vermeye hazır. Juventus formasıyla ilk golünü hâlâ arıyor. Genoa'da 57 maçta 5 gol atmıştı.