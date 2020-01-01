Sporting'in teknik direktörü Silas: Sahamızda kimseye şans vermedik, favoriyiz

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Başakşehir'in rakibi olan Sporting'in teknik direktörü Silas, favori olduklarını söyledi.

ile 20 Şubat Perşembe günü iç sahada oynayacakları turun ilk maçıyla ilgili kulübün resmi televizyonuna konuşan Silas, 'nde bu sezon sahalarında oynadıkları tüm maçları kazandıklarını ve bunun şaşırtıcı olmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Ligi'nin bundan sonraki aşamalarında direkt eleme oynayacaklarından deplasmanda atılacak gole çok daha fazla dikkat edeceklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Evimizde kazanmak istiyoruz ama kontratak sorunu yaşamamak için hücuma çıkarken daha sabırlı olmalıyız." diye ekledi.

"Kazanabileceğimize ikna olduk." diyen Silas, şu değerlendirmelerde bulundu:

Daha fazla takım

"Başakşehir çok deneyimli oyunculara sahip ve hücumda çok iyiler. Dikkatli olmalıyız. Basit top kayıpları yapmamamız gerek. Son 32'deki en güçlü takımlardan biri olmasa da çok güçlü ve çok yönlü bir takım. Bu maçı kazanarak deplasmandaki ikinci maça gidebiliriz. Gol yemememiz önemli."