Sporting Teknik Direktörü Paulo Fonseca, çarşamba günü Lizbon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ını "analiz etmenin imkânsız" olduğunu söyledi. Leny Yoro'nun Anfield'da sekizinci dakikada kırmızı kart görmesi üzerine Fonseca, Pochettino'nun ABD'deki döneminin görüntülerine yöneldi. Buna rağmen Manchester United'ı "kırılgan" olarak nitelendirmedi.

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Fonseca, Pochettino'nun United'ı hakkında belirsizlik yaşıyor

Fonseca, Pochettino'nun yalnızca bir maçta takımın başında bulunması nedeniyle United'a hazırlanırken elinde fazla veri olmadığını kabul etti. Liverpool karşısında 4-0 kaybettikleri o maç, Yoro'nun erken gördüğü kırmızı karttan etkilendi. Kart daha sonra yapılan itiraz üzerine iptal edildi.

Fonseca, BBC Sport'un aktardığına göre, "Sekiz dakika, kırmızı kart. Analiz yapmak imkânsız. Pochettino'nun ABD'deki dönemine ve ne tür çözümler kullandığına bakmaya çalıştım. Bazı bilgiler var ama tahminde bulunmak çok zor" dedi.

Fonseca, United'ı 'kırılgan' olarak nitelendirmiyor

United, Premier Lig'de 19. sırada olmasına rağmen Fonseca rakibinin savunmasız olduğu görüşünü kabul etmedi. "Bu düşünceye katılmıyorum" dedi. "Manchester büyük bir takım. Büyük takımların kırılgan olduğuna pek inanmıyorum."

United'ın son Şampiyonlar Ligi maçında 2-0 geriden gelerek Roma'yı 3-2 yenmesini hatırlattı. Fonseca, "Üstelik yeni bir teknik direktörleri ve dünya çapında oyuncuları varken iyi mi yoksa kötü bir gün mü geçireceklerini öngörmek son derece zor" diye ekledi.

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United'ın ligdeki kötü gidişatı

United, ağustos ayından bu yana Premier Lig'de galibiyet alamadı ve son altı maçında 19 gol yedi. Millî maç arasında Michael Carrick'in yerine geçen Pochettino'yu büyük bir görev bekliyor.

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Sporting'in Lyon ile sözleşmesinden çıkması için ödeme yapmasının ardından 4 Kasım'da göreve getirilen Fonseca da görevinde yeni ve kendi fikirlerini takıma yansıtmak için fazla zaman bulamadı. Savunma oyuncusu Eduardo Quaresma, takım arkadaşlarını United'ı hafife almamaları konusunda uyardı .

Lizbon'da kritik karşılaşma

Sporting, çarşamba akşamı Estadio Jose Alvalade'de United'ı ağırlayacak. Yoro'nun oynamasının önünde bir engel bulunmuyor.

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Pochettino, göreve çalkantılı başlangıcının ardından üzerindeki baskıyı hafifletecek olumlu bir sonuç almak isteyecek.