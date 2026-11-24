Sporting CP savunmacısı Eduardo Quaresma, Manchester United ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takım arkadaşlarını uyardı. Premier Lig ekibi son dönemde istikrarsız sonuçlar alsa da 22 yaşındaki oyuncu, Manchester United'ın Estadio Jose Alvalade'de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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İngiliz devine saygı

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftası yaklaşırken Quaresma, Manchester United'ın büyüklüğünün mevcut form durumundan daha önemli olduğunu açıkça belirtti. Portekizli savunmacı, İngiliz ekibinin bir geçiş döneminden geçiyor olabileceğini kabul etse de kadrosundaki oyuncuların bireysel yetenekleri nedeniyle Sporting'in salı gecesi tam konsantrasyonla oynaması gerektiğini söyledi.

"Bence çok zor bir maç olacak çünkü en iyi döneminde olmasa da büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Yine de her zaman zorlu ve herkesin oynamak istediği bir maç. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Manchester United'da bireysel kalitesi çok dikkat çekici oyuncular var, bu yüzden hazır olmalıyız" diyen stoperin UEFA'ya verdiği röportajdaki sözlerini A Bola aktardı.

Lizbon'dan Old Trafford'a uzanan tanıdık yol

United ile Sporting arasındaki köklü bağlar, karşılaşmayı daha da ilgi çekici kılıyor. Yıllar içinde Lizbon'dan Old Trafford'a giden tanıdık bir yol oluştu. Sporting'in eski yıldızları Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, İngiltere'de simge isimlere dönüştü. Eski Sporting teknik direktörü Ruben Amorim'in de United'ın başına geçmesiyle bu bağ son dönemde daha da güçlendi.

İki kulüp arasındaki süregelen ilişkiye değinen Quaresma, her iki takımda da forma giyen oyuncuların kalitesine dikkat çekti. Quaresma, "Bu bağ var çünkü iyi oyuncularımız var. Cristiano Ronaldo'nun oradaki geçmişi, Bruno Fernandes ve [Rúben] Amorim, diğer isimlerle birlikte bu bağın nedenleri" dedi.

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Yeni teknik direktörle çalışma dönemi

Amorim'in 2024'teki ayrılığının ardından Sporting, önce Rui Borges'e yöneldi, ardından Kasım 2026'nın başında Paulo Fonseca'yı göreve getirdi. Fonseca ile Quaresma'nın aynı memleketten olması ise şaşırtıcı bir tesadüftü. İkisi de Barreiro'lu ve bu ortak nokta, ilk görüşmelerinde aralarındaki resmiyeti aşmalarına yardımcı oldu. Savunmacı, antrenman sahasında birlikte geçirdikleri süre kısıtlı olsa da geçişin sorunsuz olduğunu anlattı.

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Quaresma, "O da Barreiro'lu ve büyükannemin komşusuydu. Büyükannem zemin katta, o ise beşinci katta yaşıyordu ama onunla karşılaştığımı hiç hatırlamıyorum. [Sporting'e] Daha yeni geldi ama çok profesyonel olduğunu söyleyebilirim" diye şaka yaptı. Yeni teknik direktörün oldukça karizmatik bir profesyonel olduğunu belirterek şunları ekledi: "Onunla ilgili ilk izlenimim karizmatik biri olduğuydu. Bence fikirlerini en başından iyi benimsedik çünkü ilk maçtan önce onunla sadece iki antrenman yapmıştık. Şimdi bu çalışmayı sürdürmeliyiz."

Sporting'de geleceğini inşa ediyor

Quaresma'nın Sporting A takımına uzanan yolu kolay olmadı. Gençken Fabril'deki çocukluk arkadaşlarına bağlılığı nedeniyle Lizbon ekibine transfer olmayı başlangıçta reddetti. Sporting altyapısında yıllar geçirdi ancak bu kadar genç yaşta alıştığı ortamdan ayrılma fikrinin gözünü korkuttuğunu ve kulübün gözlemcilerinin sabırlı davranması gerektiğini itiraf etti.

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Artık takımda yerini sağlamlaştıran Quaresma'nın 2026/27 sezonuna ilişkin hedefleri net. Sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette şampiyon olmak, Portekiz'deki bütün organizasyonları kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde ileri gitmek ve bireysel olarak da iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Önce takım olarak, sonra bireysel olarak. Maç maç ilerlemeye odaklanıyorum ve hayatımı da böyle, içinde bulunduğum ana odaklanarak yaşıyorum."