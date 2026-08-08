Sporting Lizbon ile Nottingham Forest, Ousmane Diomandé'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Haberi, The Athletic'ten transfer uzmanı David Ornstein duyurdu. Portekiz ekibi, stoperden 40 milyon euro gelir elde edecek.

Diomandé, sağlık kontrollerinden geçmek için bu cumartesi günü İngiltere'ye uçacak. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde sağ ayaklı savunmacı, Forest ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.

1,90 boyundaki Diomandé, bu yılın başında Sporting ile olan sözleşmesini 2030 yılının ortasına kadar uzatmıştı. Kulüp, bu sözleşmeye 80 milyon euroluk bir çıkış maddesi koydu, ancak bunun yarısıyla yetiniyor.

22 yaşındaki stoper, Ocak 2023'te Sporting'e imza attı. Portekiz kulübü, oyuncuyu FC Midtjylland'dan 7,5 ila 12,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Danimarka'nın önde gelen kulübü ayrıca yüzde 20'lik bir sonraki satış payı maddesi koydurdu.

Buna rağmen Sporting, Forest'ta vatandaşı ve eski PSV oyuncusu Ibrahim Sangaré ile buluşacak olan Diomandé'den büyük bir kâr elde edecek. Diomandé'nin ayrıca Nikola Milenkovic ve Murillo dos Santos ile birlikte üçlü savunmada görev yapması bekleniyor.

Forest, daha önce bu yaz da transferde hareketli günler yaşadı; ön liberoyu Xaver Schlager'i RB Leipzig'den bedelsiz olarak kadrosuna katarken, ofansif orta saha Gustavo Sá'yı da FC Famalicão'dan 20 milyon euroya satın aldı.

Sporting açısından Diomandé'nin satışı, bu yaz Geovany Quenda (50 milyon, Chelsea), Morten Hjulmand (40 milyon, Atlético Madrid) ve Francisco Trincão'nun (40 milyon, Al-Ahli) ardından dördüncü büyük transfer satışı anlamına geliyor.

Bunun yanında bonservisiyle Napoli'ye giden Alisson Santos da Sporting'e 16,5 milyon euro kazandırdı; Diogo Travassos ise 5,5 milyon euro karşılığında SC Braga'ya transfer oldu.