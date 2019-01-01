Sporting Lizbon - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Medipol Başakşehir son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti.
Medipol Başakşehir, ilk karşılaşmasını deplasmanda oynayacak. Sporting ile Başakşehir mücadelesi 20 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te oynanacak. Mücadele yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından yayınlanacak.
Rövanş mücadelesi 27 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te yapılacak.
Başakşehir son 32 turuna nasıl geldi?
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ile bu sezonki Avrupa macerasına başlayan Başakşehir, Yunan temsilcisi Olympiakos'a elenerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
J Grubu'nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile eşleşen Okan Buruk'un takımı, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak grubunu ilk sırada tamamladı.
Sporting CP son 32 turuna nasıl geldi?
Geçen sezon Portekiz Kupası'nı finalde Porto'yu yenerek kazanan Sporting Lizbon, ligi de 3. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti.
D Grubu'nda Avusturya'dan Lask Linz, Norveç'ten Roseborg ve Hollanda'dan PSV ekipleriyle eşleşen Sporting Lizbon, 12 puanla grubu Lask Linz'in arkasında 2. sırada tamamladı.
Sporting Lizbon, grupta sahasında oynadığı 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.