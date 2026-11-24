Sporting CP-Manchester United: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Lizbon ışıkları altında iki yeni dönem karşı karşıya

Manchester United, Estadio Jose Alvalade'de Sporting CP ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Lizbon'a gidiyor.

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Sporting maça moralli çıkıyor. Paulo Fonseca'nın takımı son beş maçının tamamını kazandı ve cumartesi günü Portekiz Kupası'nda Uniao Serra'yı 4-0 mağlup etti.

Bu ayın başlarında Shakhtar Donetsk deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle döndü. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi puan tablosunun üst yarısında yer almasını açıklıyor.

United ise acı bir günün ardından sahaya çıkacak. Mauricio Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçı, Liverpool deplasmanında 4-0'lık yenilgiyle sona erdi. Leny Yoro bu maçın ilk 10 dakikasında kırmızı kart gördü.

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Portekiz deplasmanı, United'a yanıt vermek için kısa sürede bir fırsat sunuyor. United, bu ayın başında Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 3-2 yendi ancak son beş maçında 15 gol yedi.

Pochettino'nun şimdi Şampiyonlar Ligi sıralamasında 17. olan ve Premier Lig'de kümede kalma mücadelesinin içinde bulunan takımını toparlaması gerekiyor. Maçı takip etmek için bilmeniz gereken her şey burada.

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