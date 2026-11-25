Sporting CP-Manchester United: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Lizbon ışıkları altında yeni dönemler karşı karşıya

Manchester United, Estadio Jose Alvalade'de Sporting CP ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Lizbon'a gidiyor.

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Sporting'in morali yerinde. Paulo Fonseca'nın ekibi son beş maçının tamamını kazandı ve cumartesi günü Portekiz Kupası'nda Uniao Serra'yı 4-0 yendi.

Sporting, bu ayın başlarında Shakhtar Donetsk deplasmanında da 1-0 kazandı. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi puan tablosunun üst yarısında yer almasını açıklamaya yardımcı oluyor.

United ise acı bir maçın ardından geliyor. Mauricio Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçı, Leny Yoro'nun ilk 10 dakika içinde kırmızı kart gördüğü Liverpool deplasmanında 4-0'lık yenilgiyle sonuçlandı.

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Portekiz deplasmanı, United'a hızlıca karşılık verme fırsatı sunuyor. Ayın başında bu organizasyonda Roma'yı 3-2 yenen United, son beş maçında kalesinde 15 gol gördü.

Pochettino şimdi Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 17. sırada yer alan ve Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesinin içinde bulunan takımını toparlamak zorunda. Maçı nasıl takip edebileceğinize dair bilmeniz gereken her şey burada.

İzlenmesi gereken oyuncular

Sporting CP: Luis Suarez dokuz golle takımın en skorer oyuncusu. Issa Doumbia, Geny Catamo ve Rodrigo Zalazar'ın ise ikişer golü var. Dört asistle takımın asist lideri Ivan Fresneda olurken kaleciler Kaique Pereira ve Rui Silva toplam dört maçta gol yemedi.

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Manchester United: Matheus Cunha üç golle takımın en skorer oyuncusu. Onu ikişer golle Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee ve Bryan Mbeumo izliyor. Bruno Fernandes ve Patrick Dorgu, son 10 maçta ikişer asistle takımın asist liderleri.

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