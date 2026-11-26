Mauricio Pochettino, Sporting CP ile 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United'ın hakemler tarafından «cezalandırıldığını» söyledi. Bruno Fernandes'in iki golüne rağmen tartışmalı hakem kararları ve son bölümdeki kaleci hatası, ilk galibiyetini alamayan yeni teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattı.

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Sporting beraberliği Pochettino'nun ilk galibiyetini engelledi

Pochettino , teknik direktör olarak ilk galibiyetini alamadığı Sporting ile 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında United'ın hakemler tarafından «cezalandırıldığını» söyledi. Hakem Szymon Marciniak, konuk ekip aleyhine verdiği tartışmalı kararlarla maçın odak noktası oldu.

Polonyalı hakem, ilk yarıda Sporting lehine tartışmalı bir penaltı verdi. Daha sonra kaleci Kaique Pereira'nın itildiği gerekçesiyle United'ın maçın son bölümünde bulduğu, galibiyeti getirebilecek golü iptal etti. Marciniak, ikinci yarıda Amad Diallo'nun attığı golü de pozisyonun başlangıcında Youri Tielemans'ın faul yaptığına hatalı biçimde hükmederek geçersiz saydı. Amad topu ağlara göndermeden hemen önce düdüğünü çaldığı için VAR müdahale edemedi.

United'ın yeni teknik direktörü «anlaşılmaz» hakem kararlarını eleştirdi

Maç sonu basın toplantısında konuşan Pochettino, karşılaşma boyunca takımının aleyhine verilen kritik kararlara duyduğu öfkeyi gizleyemedi.

Pochettino, ESPN'in aktardığına göre, «Bence ilk sorunuzu yanıtlamak zor, çünkü herkes yaşananların nasıl şeyler olduğunu biliyor. Anlaşılır gibi değildi. Sahada bunların neden yaşandığını anlamak zor. Tek bir maçta bu kadar cezalandırıldığınız başka bir maç bulmak zor. Kritik pozisyonlarda defalarca cezalandırıldık» dedi.

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Pochettino, Sporting'in geç gelen beraberlik golünün ardından Lammens'i savundu

Hakem kararları aleyhlerine olsa da Fernandes'in ikinci yarıda attığı iki golün ardından Manchester United, 2021'den bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetine doğru ilerliyordu.

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Ancak 80. dakikada kaleci Senne Lammens'in açtığı ortayı Luis Suarez'in önüne düşürmesiyle Sporting beraberliği yakaladı. Pochettino, kalecisini tek başına suçlamak yerine sorumluluğu takım olarak üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

United'ın yeni teknik direktörü, «Bence lütfen bizi suçlayın. Bu tür durumları daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Kaleci olduğunuzda o topa müdahale etmek kolay değil ve takım arkadaşlarınızın yardımına her zaman ihtiyaç duyarsınız.

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«Ama elbette bunu kabul etmeliyiz. Bu mücadeleyi kabul ediyoruz ve küçük ayrıntıları geliştirmeye çalışmak için buradayız. Bunları kesinlikle geliştireceğiz» dedi.

İlk galibiyetini arayan Pochettino'nun sıradaki rakibi Brentford

Bu beraberliğin ardından United, Şampiyonlar Ligi lig aşaması puan tablosunda 19. sırada kaldı ve beş maç sonunda play-off hattındaki yerini güçlükle koruyor. Göreve daha geçen hafta gelen Pochettino'nun ilk galibiyetini almak için yeni bir fırsatı uzun süre beklemesi gerekmeyecek. United, cumartesi günü Premier Lig'de Brentford'u ağırlayarak lig mücadelesine dönecek.