Sporting CP - Arsenal maçına bilet nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi çeyrek finali bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Sporting CP, 7 Nisan Salı günü Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de Arsenal'i ağırlayacak.

Sporting CP şu anda Primeira Liga'da 1. sırada yer alırken, Arsenal ise Premier League'de 1. sırada bulunuyor ve son yirmi yılı aşkın süredir en dominant iç saha performansını sergiliyor.

GOAL, Sporting CP - Arsenal maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Sporting CP - Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Estadio Jose Alvalade

Sporting CP - Arsenal Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız.

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasına katılan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır.

Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeli ve biletinizi oradan satın almalısınız.

Taraftarlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini satın almanın en güvenli yolu kulüplerin resmi internet siteleri olsa da, maçlara gitmek isteyenler son dakika biletlerini garantilemek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.

Sporting CP - Arsenal Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Örneğin, Real Madrid veya Arsenal'in yer aldığı bir yarı final maçı, Limassol'da Pafos'u izlemek için lig aşamasındaki bir karşılaşmadan çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında lig aşaması için UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikinci el bilet sitelerinde şu anda biletler mevcut.

Sporting CP - Arsenal maçından ne beklemeli?

Sporting CP, 16 turunda sansasyonel bir geri dönüşün ardından bu aşamaya ulaştı. 11 Mart'ta FK Bodø/Glimt'e deplasmanda 3-0 gibi şaşırtıcı bir skorla yenildikten sonra, 17 Mart'ta evinde ustaca bir performans sergiledi ve Alvalade'de 5-0 galip gelerek bir üst tura yükseldi.

Takımın ligdeki formu hâlâ muhteşem; 3 Mart'ta rakibi FC Porto'yu 1-0 yenerek aldıkları hayati galibiyet bunun en iyi örneği.

Arsenal ise istikrarlı bir performans sergiliyor. 11 Mart'ta Almanya'da 1-1 berabere kaldıkları Bayer Leverkusen'i, 17 Mart'ta Emirates'te 2-0'lık ezici bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bukayo Saka'nın dünya klasında bir formda olması ve Martin Ødegaard'ın orta sahada ipleri elinde tutmasıyla, Gunners kupanın gerçek adaylarından biri gibi görünüyor.

Daha fazla bilgi