Sporting, Benfica ve şimdi Estoril: Portekiz'in yeni yetenek fabrikasını tanıyoruz

GOAL üst düzey yetenekler yetiştirme konusunda Portekiz'in en zengin kulüpleriyle rekabet eden Estoril'in perde arkasını mercek altına aldı.

Estoril on yıllar boyunca kraliyet ailesinin, Hollywood film yıldızlarının ve yabancı devlet adamlarının oyun alanlarından biriydi.

Savaş sonrasındaki dönemde Avrupa kralları ve kraliçeleri lüks okyanus kıyısındaki otellerde Orson Welles, Gina Lollobrigida ve Dame Margot Fonteyn gibi ekran efsaneleriyle kaynaşırdı.

Palmiyeli bulvarlar ve kumlu plajlar bugünlerde zeginleri hala cezbediyor ancak zarif alçı apartmanların arkasında şimdi, zenginleri ve ünlüleri meşhur bir futbol takımı yatıyor.

Portekiz futbolunun en ünlü temsilcileri Benfica ve Sporting Lizbon'a ev sahipliği yapan Lizbon'a 15 milden daha yakın bir mesafede bulunan Estoril Praia, ülkenin bir sonraki büyük yetenek fabrikası olmayı hedefliyor.

2021'de Portekiz 2. Ligi şampiyonu olarak bir üst lige yükselen Estoril, şimdiden en iyi yetenekleri üretme ve yetiştirme konusunda iyi bir itibar yakaladı.

Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos 21 yaşında Estoril'e transfer oldu ve Fransa ile İspanya'da sırasıyla Nantes ve Sevilla'da başarılı sezonlar geçirdikten sonra bu yaz Aston Villa'nın yolunu tuttu.

Ocak ayında Portekiz U21 Milli Takımı'nın formasını giyen kanat oyuncusu Chiquinho doğrudan Wolves'a transfer oldu.

Welcome to Aston Villa, Diego Carlos! 🇧🇷 pic.twitter.com/Kw9FfEmK93 — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 1, 2022

Estoril Sportif Direktörü Pedro Alves, GOAL'e kulübün 8 bin kapasiteli stadyumu Estadio Antonio Coimbra da Mota'da verdiği demeçte her iki oyuncunun da harika profesyoneller olduğunu söyledi:

"Carlos benim kulübe gelmemden önce yapılmış bir transferdi. Harika bir savunmacı ama onu 17 yaşında izlediyseniz, şimdi olduğu yeri hayal edemezdiniz. Güçlü ve hızlıydı. İkili mücadelelerde kendisine avantaj sağlayacak bir fiziği vardı ama topla çok fazla sorunu vardı. Tekniği üzerine bir yıl çalıştıktan sonra gerçekten iyi bir sezon geçirdi ve ardından Nantes ve Sevilla'da çok başarılı oldu. Şimdi Aston Villa'da da çok başarılı olacak. Chiquinho ise Estoril'e kanat oyuncusu olarak geldi ama benim küçük parmağım büyüklüğündeydi. Bizimle bir yıl çalıştıktan sonra sahip olduğu yetenek sayesinde fiziksel ve duygusal olarak gelişti. Artık İngiltere'ye alıştı ve gelecek sezon ilk 11'de oynayacak."

Daha önce Estoril forması giyen ve bir sonraki durağı İngiltere olacak olan oyuncuların sonuncusu Wolves'ta Chiquinho'ya katılması muhtemel olan Matheus Nunes olabilir.

Pep Guardiola is a HUGE fan of Matheus Nunes. Speaking after the Sporting - City game, he heaped praise on the midfielder. pic.twitter.com/OVkoBSuBuL — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) February 15, 2022

2019'da Sporting'e 1 milyon dolar karşılığında transfer olan 23 yaşındaki oyuncu hem Liverpool hem de Manchester City tarafından takip ediliyor. Pep Guardiola oyuncuyu şimdiden dünyanın en iyilerinden biri olarak nitelendirdi.

Nunes, 3. Lig'de yer alan Ericeirense'den ayrıldığında henüz 17 yaşındaydı ve kulüp müdürü Guilherme Müller kararlılığının inanılmaz seviyede olduğunu söylüyor.

Oyuncuyu GOAL için değerlendiren Müller, Nunes'in son derece olgun olduğunu söylüyor:

"Jose Mourinho her zaman şansın çok çalışmaktan geldiğini ve çok çalışanlara geldiğini söyler. Nunes bir kupa maçından önce sakatlandı ve maça hazır hale gelebilmek için 48 saat boyunca sağlık odasında uyudu. Ayağı sahaya çıkabilmesi için bandajlarla sarılıydı ama sadece oynamakla kalmadı o kadar harikaydı ki ertesi hafta Sporting'e satıldı. Yeteneği vardı ama sadece o değil yetenekli birçok oyuncu vardı. Ama onu yetenekli bir çocuktan harika bir oyuncuya götürecek ekstraları da vardı"

Estoril oyuncuların mental gelişimi için üzerine düşen her şeyi yapıyor. Portekiz'in en iyi takımlarıyla benzer bütçelere sahip olmayabilirler ancak rakipleri tarafından gözden kaçırılmış oyuncuları geliştirmek için doğru ortamı yaratmaya kararlılar ve bunun için doğru teknik heyete sahipler.

"Her şeyden önce iyi bir akademiye sahip olmalıyız" diye ekliyor Pedro Alves:

"Lizbon'a 20 kilometre uzaklıktayız ve çocukları ilk tercihinin Benfica ile Sporting Lizbon olacağının farkındayız. O zaman onları bu takımlardan daha erken bulmalıyız ve bu kolay değil. Ama bu takımların akademilerine de bakıyoruz çünkü bütün oyuncularına yer açmaları mümkün değil. Bu oyuncuların orada devam edememeleri, gelecekte yeniden oraya dönemeyecekleri anlamına gelmiyor. Belki 200 oyuncu arasında 20 veya 30 oyuncu seçmeleri gerekiyor ve biz de diğer 170 oyuncuya şans tanıyoruz"

Örneğin Estoril, Andre Franco'yu 19 yaşındayken Sporting'den aldı ve 10 numara mevkisinde oynayan oyuncu şimdi İspanyol takımlarının transfer gündeminde ve hem Celta Vigo'nun hem de Elche'nin oyuncuyu istediği biliniyor.

Kaleci Daniel Figueira da kulüpte büyük saygı gören bir diğer isim. Genç stoper Bernardo Vital ise 23 yaş altı takımından yükseldiğinden bu yana etkileyici bir görüntü çiziyor.

Estoril bu ay büyük veri konusunda uzmanlaşmış bir futbol danışmanlık şirketi olan Driblab ile dünya çapında 200 binden fazla oyuncuyudan oluşan bir veritabına erişim sağlayacak bir sözleşme imzaladı.

Güney America, Benfica ve Sporting gibi takımlar için gözde keşif merkezi ve Estoril de şimdiden Brezilya, Arjantin ve Kolombiya'dan gelecek vaat eden bazı oyuncularla sözleşme imzaladı. Yine de Müller bu duruma temkinli yaklaşıyor:

"Güney Amerika'da birçok yetenek var ama onları 20 yaşına kadar almanız gerekiyor. 25 yaşına kadar beklerseniz çok zor. Oyuncunun kalitesini tutmalı ama daha hızlı karar vermesini sağlamalısınız. Brezilya'da pas atmak ya da top sürmek için fazlasıyla zamanınız var ama oyun Avrupa'da çok daha hızlı"

Estoril'in en yetenekli oyuncularını büyük bir teklif aldığında elinde tutabilmesi elbette ki kolay değil.

Ancak mevcut stratejileri de onları hedefe ulaştıyor. Lige yükseldikten sonra geçtiğimiz sezonu dokuzuncu sırada tamamlayarak projenin ne denli sağlıklı ilerlediğini gösterdiler.

Müller oyuncu satışının önemini şu sözlerle vurguluyor:

"Herkes kazanmak ister ve bu deneyime sahip 35 yaşında bir oyuncuyla kazanmak daha kolay olabilir. Bir dengemiz var ama oyuncu satmadan yaşayamayacağımızı biliyoruz ve Pedro harika bir iş çıkarsa da 35 yaşındaki oyuncuları satamayacağımızı biliyoruz. İlk zamanlarda bazen zorlandık ve projenin konsolide edilmesi yatırımcıların sabrını gerektiriyordu. Her şey potansiyele sahip 3-5 oyuncu bulmakla ve bu oyuncuları aslanlara atmakla değil gelişimlerine yardımcı olmakla alakalı"

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Gözlemciler Lizbon'u bir süredir yetenek bulma konusundaki en iyi yer olarak görüyorlar ve bu yüzden gelecek sezon da gözler burada olacak ancak Estoril'e giden N6 sahil yoluna saparsanız, yalnızca seçkin ve güzel plajları keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda Portekiz'den çıkacak bir sonraki süperstarı da keşfedeceksiniz.

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