Katalan gazetesi Sport'un müdür yardımcısı Javier Giraldo, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, Real Madrid'in La Liga'nın 14. haftasında cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da Alaves'e 2-1 kaybettiği maçtaki oyun yönetimini eleştirdi.

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Giraldo, “Mourinho'nun işler zorlaştığında forvet yığmaya başvurması, onun çapında bir teknik direktöre ya da her şeyi kazanmayı hedefleyen bir takıma yakışmayan eski bir stratejidir” görüşünü dile getirdi.

Yazar, Portekizli teknik direktörün daha çeşitli taktik çözümler üretmek yerine yedek kulübesinden daha fazla hücum oyuncusunu oyuna sürmeyi tercih ettiğini söyledi.

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Yazara göre bu strateji bazı anlarda anlaşılabilir olsa da rakibin zayıf noktalarını okuması ve bunlardan yararlanması beklenen Mourinho çapında bir teknik direktörden yeterli değil.

Giraldo, “Vinicius meselesi” olarak nitelendirdiği konuya da değindi. Alaves maçının, takımın güvendiği üç puanın kaybının yanı sıra Real Madrid içinde yan hasarlar da bıraktığını belirten Giraldo, “kulüp taraftarının Brezilyalı oyuncunun davranışlarından bıktığının açıkça ortaya çıktığını” vurguladı.

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Giraldo şöyle devam etti: “Taraftarlar artık Vinicius'un saha içindeki önemli işlerden çok görüntüye, tribünlere yönelik jestlere ve ikincil meselelere önem verdiğini düşünüyor... Bir seçimde aday olsaydı, popülaritesindeki düşüş tüm alarmları çaldıracak türden olurdu.”

Giraldo, Santiago Bernabeu tribünlerinin mesajını oyuncuya lafı dolandırmadan ve açıkça ilettiğini söyledi. Taraftarların öfkesinin, Mourinho'nun Arda Güler'i oyundan alıp Espi'yi sahaya sürdüğü anda net biçimde görüldüğünü belirten yazar, tribünlerin oyundan çıkmasını istediği ismin Türk yıldız değil, Vinicius olduğunu ifade etti.

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Yazar, Real Madrid'in maça geri dönme çabalarına ilişkin olarak Kylian Mbappe'nin yeteneğinin, Espi'nin mucize olarak nitelendirdiği hamlelerinin ve Diomande'nin çalımlarının skoru değiştirmeye yetmediğini, duran topların da takımı kurtaramadığını kaydetti.

Bellingham'ın kırmızı kartı

Giraldo hakem tartışmalarına da değindi. VAR'ın hakemi pozisyonu yeniden incelemeye çağırmasının ardından Real Madrid'in penaltı kazanamadığını aktaran yazar, bu kararı yanlış bulduğunu belirtti ve ardından Jude Bellingham'ın ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldığına dikkat çekti.

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Bunun yanı sıra “Sport” gazetesinin müdür yardımcısı, bu olayın Real Madrid taraftarlarının bir kesiminde uzun süredir hâkim olan, galibiyetlerin Mourinho ve oyuncularına mal edildiği, yenilgilerde ise başarısızlığın faturasının hakemlere kesildiği algısını besleyeceği görüşünde.

Giraldo bu argümanı “çocukça ve kendi kendine çöken” bir iddia olarak nitelendirdi. Yazara göre bu düşünce Real Madrid taraftarlarının bir kısmında kök salmış durumda. Giraldo, Madridlileri “biraz özeleştiri yapmaya” çağırdı.

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Alaves yenilgisinin ardından Real Madrid, 33 puanda kalarak La Liga puan tablosunda üçüncü sırada yer aldı. Madrid ekibi, aynı hafta içinde bugün pazar günü Deportivo La Coruna ile karşılaşacak olan lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor. Atletico Madrid ise 34 puanla ikinci sırada.