Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Van Persie ailesi hünerlerini sergiliyor

Son güncelleme
Yorum()
ProShots
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Babasına bak, oğlunu al...

Otamendi'nin antrenman motivasyonu...

"Ommm..." Javi Martinez ev antrenmanlarına odaklanmış durumda...

West Ham'dan harika bir challenge...

Van Dijk'ın 'evde kal' çağrısı: En önemlisi sizin ve sevdiklerinizin güvende olması...

Zidane öğrencileriyle video-konferans aracılığıyla bir araya geldi

Ümit Özat'ın başlattığı akıma Beckham da uydu...

Jack Butland: Kalecinin yeteneklisi...

Kapat