Sporda Karantina Günlükleri: Van Persie ailesi hünerlerini sergiliyor

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Babasına bak, oğlunu al...

We’re not the best dancers but put a ball at our feet and.. 😏 Having some fun with Shaqueel in the garden 🕺🏼 Stay safe everyone 👊 pic.twitter.com/FxooTs97KS — Robin van Persie (@Persie_Official) April 1, 2020

Otamendi'nin antrenman motivasyonu...

En tiempos de cuarentena 😃 gym con el principito 💙 #stayathome pic.twitter.com/nLz9rlcUTj — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) April 3, 2020

"Ommm..." Javi Martinez ev antrenmanlarına odaklanmış durumda...

West Ham'dan harika bir challenge...

Van Dijk'ın 'evde kal' çağrısı: En önemlisi sizin ve sevdiklerinizin güvende olması...

"The most important thing is to stay safe and look after yourself, your family and the people that are close to you." ❤️



💬 @VirgilvDijk #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/jWPLztwchf — FC (at 🏠) (@LFC) April 3, 2020

Zidane öğrencileriyle video-konferans aracılığıyla bir araya geldi

The @realmadriden squad haven't met in person for three weeks



But Zidane organised a video call for all the players on Friday evening



💻https://t.co/PfddPI0QPf pic.twitter.com/eSD5rsMXy9 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 3, 2020

Ümit Özat'ın başlattığı akıma Beckham da uydu...

Jack Butland: Kalecinin yeteneklisi...