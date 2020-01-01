Sporda Karantina Günlükleri: Van Persie ailesi hünerlerini sergiliyor
Babasına bak, oğlunu al...
We’re not the best dancers but put a ball at our feet and.. 😏 Having some fun with Shaqueel in the garden 🕺🏼 Stay safe everyone 👊 pic.twitter.com/FxooTs97KS— Robin van Persie (@Persie_Official) April 1, 2020
Otamendi'nin antrenman motivasyonu...
En tiempos de cuarentena 😃 gym con el principito 💙 #stayathome pic.twitter.com/nLz9rlcUTj— Nicolas Otamendi (@Notamendi30) April 3, 2020
"Ommm..." Javi Martinez ev antrenmanlarına odaklanmış durumda...
Stay calm, stay home 🧘👨@Javi8martinez pic.twitter.com/cLLI12GXDb— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 3, 2020
West Ham'dan harika bir challenge...
Who's there?! 🚪#OpenDoorChallenge pic.twitter.com/Aj04LF9ncW— West Ham United (@WestHam) April 3, 2020
Van Dijk'ın 'evde kal' çağrısı: En önemlisi sizin ve sevdiklerinizin güvende olması...
"The most important thing is to stay safe and look after yourself, your family and the people that are close to you." ❤️— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 3, 2020
💬 @VirgilvDijk #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/jWPLztwchf
Zidane öğrencileriyle video-konferans aracılığıyla bir araya geldi
The @realmadriden squad haven't met in person for three weeks— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 3, 2020
But Zidane organised a video call for all the players on Friday evening
💻https://t.co/PfddPI0QPf pic.twitter.com/eSD5rsMXy9
Ümit Özat'ın başlattığı akıma Beckham da uydu...
David Beckham'ın karantina tarzı... ✂️ pic.twitter.com/HvzKCogr20— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 4, 2020
Jack Butland: Kalecinin yeteneklisi...
So are we, @JackButland_One 😭— S t o k e C i t y F C (@stokecity) April 3, 2020
Decent for a ‘keeper 😉#StayHomeSaveLives #SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/VGW4ld8ccS