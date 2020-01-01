Sporda Karantina Günlükleri: Setien'den evde vakit geçirme tüyoları
Christian Pulisic koronavirüs salgını günlerinde yeni açtığı TikTok hesabında hünerlerini göstermeye devam ediyor.
🕺 There's no better time than now to work on some dance moves— FIFA.com (@FIFAcom) March 27, 2020
👉 Take it away, @cpulisic_10!#FridayFeeling pic.twitter.com/BA8A6o9vMj
Birçok ülke salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu ülkelerden biri de Peru. Ancak kurala uymayanlar var! Bir dönem Newcastle United formasıyla fırtınalar estiren Nolberto Solano, yasağı deldi. Polise yakalanan 45 yaşındaki futbol adamı hapse girdi.
Ülkesi Peru'da sokağa çıkma yasağına uymayan Newcastle United efsanesi Nolberto Solano polis ekipleri tarafından tutuklandı. pic.twitter.com/DJVnRDMRmq— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) March 28, 2020
Saçlarını kazıtanlar kervanına Arsenal'in yıldızı Hector Bellerin de katıldı. Hijyen açısından daha önce Eden Hazard ve Martial da saçlarını kazıtmıştı.
Stay home, enjoy the sun. pic.twitter.com/V6UHzGixM7— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) March 27, 2020
Beşiktaşlı Umut Nayir evdeki çalışmalarını kedisiyle birlikte yapıyor.
⚙️ Umut Nayir, evinde #SporaDevam ediyor.— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 27, 2020
Covid 19 nedeniyle evde kaldığınız süre boyunca siz de spor yapmayı ihmal etmeyin. 🏃🏻♂#EvimGüzelEvim 🏠 pic.twitter.com/0jMDszaMOa
Novak Djokovic eşiyle birlikte Sırbistan'a 1 milyon euro bağışladığını açıkladı.
My wife @jelenadjokovic and I have donated 1 million euros via @novakfoundation for the purchase of medical equipment to help fight #COVID19 in Serbia. We are in this together.— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 27, 2020
Here’s our press conference where we share our message: https://t.co/hxA5DIFZDD pic.twitter.com/58O0c9XGRc
Salgın başlamamış olsaydı bugün İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de hazırlık maçı oynanacaktı. Maç oynanamadı ama İngilizler İtalyanlar'ı unutmadı.
İngiltere ile İtalya arasında gerçekleşmesi planlanan karşılaşma koronavirüs salgını sebebiyle oynanmadı. Wembley renklerini İtalya bayrağı yaparak mesajı gönderdi:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) March 28, 2020
"Ayrı olsak da beraberiz. Forza İtalya!" pic.twitter.com/uR4uLmXerE
Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, evde nasıl vakit geçirdiğini anlatıyor.
🌱📖👨🍳 Despite having to #StayAtHome, @QSetien is making the most of it. pic.twitter.com/nmOl7ai5kC— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 28, 2020
Göztepeli Leo Schwechlen'in çalışmalarına da kızı eşlik ediyor. Fransız oyuncunun kızı çalışma sonrası mesaj göndermeyi ihmal etmiyor.
Çalışmalarını evde sürdüren Leo ve minik kızı Mia’dan mesaj var🤗 🧿 #BirlikteBaşaracağız #Göztepe pic.twitter.com/LLWBPyF4NQ— Göztepe Spor Kulübü 🏡 #EvdeKal (@Goztepe) March 27, 2020