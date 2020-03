Sporda Karantina Günlükleri: Setien'den evde vakit geçirme tüyoları

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Christian Pulisic koronavirüs salgını günlerinde yeni açtığı TikTok hesabında hünerlerini göstermeye devam ediyor.

🕺 There's no better time than now to work on some dance moves



👉 Take it away, @cpulisic_10!#FridayFeeling pic.twitter.com/BA8A6o9vMj — FIFA.com (@FIFAcom) March 27, 2020





Birçok ülke salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu ülkelerden biri de . Ancak kurala uymayanlar var! Bir dönem formasıyla fırtınalar estiren Nolberto Solano, yasağı deldi. Polise yakalanan 45 yaşındaki futbol adamı hapse girdi.

Ülkesi Peru'da sokağa çıkma yasağına uymayan Newcastle United efsanesi Nolberto Solano polis ekipleri tarafından tutuklandı. pic.twitter.com/DJVnRDMRmq — Goal (@GoalTurkiye) March 28, 2020





Saçlarını kazıtanlar kervanına 'in yıldızı Hector Bellerin de katıldı. Hijyen açısından daha önce Eden Hazard ve Martial da saçlarını kazıtmıştı.

Stay home, enjoy the sun. pic.twitter.com/V6UHzGixM7 — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) March 27, 2020





Beşiktaşlı Umut Nayir evdeki çalışmalarını kedisiyle birlikte yapıyor.

⚙️ Umut Nayir, evinde #SporaDevam ediyor.



Covid 19 nedeniyle evde kaldığınız süre boyunca siz de spor yapmayı ihmal etmeyin. 🏃🏻‍♂#EvimGüzelEvim 🏠 pic.twitter.com/0jMDszaMOa — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 27, 2020

Novak Djokovic eşiyle birlikte 'a 1 milyon euro bağışladığını açıkladı.

My wife @jelenadjokovic and I have donated 1 million euros via @novakfoundation for the purchase of medical equipment to help fight #COVID19 in Serbia. We are in this together.



Here’s our press conference where we share our message: https://t.co/hxA5DIFZDD pic.twitter.com/58O0c9XGRc — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 27, 2020

Salgın başlamamış olsaydı bugün İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de hazırlık maçı oynanacaktı. Maç oynanamadı ama İngilizler İtalyanlar'ı unutmadı.

İngiltere ile İtalya arasında gerçekleşmesi planlanan karşılaşma koronavirüs salgını sebebiyle oynanmadı. Wembley renklerini İtalya bayrağı yaparak mesajı gönderdi:



"Ayrı olsak da beraberiz. Forza İtalya!" pic.twitter.com/uR4uLmXerE — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) March 28, 2020





Teknik Direktörü Quique Setien, evde nasıl vakit geçirdiğini anlatıyor.

Göztepeli Leo Schwechlen'in çalışmalarına da kızı eşlik ediyor. Fransız oyuncunun kızı çalışma sonrası mesaj göndermeyi ihmal etmiyor.