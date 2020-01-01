Barcelona

Sporda Karantina Günlükleri: Setien'den evde vakit geçirme tüyoları

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Christian Pulisic koronavirüs salgını günlerinde yeni açtığı TikTok hesabında hünerlerini göstermeye devam ediyor. 


Birçok ülke salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu ülkelerden biri de Peru. Ancak kurala uymayanlar var! Bir dönem Newcastle United formasıyla fırtınalar estiren Nolberto Solano, yasağı deldi. Polise yakalanan 45 yaşındaki futbol adamı hapse girdi. 


Saçlarını kazıtanlar kervanına Arsenal'in yıldızı Hector Bellerin de katıldı. Hijyen açısından daha önce Eden Hazard ve Martial da saçlarını kazıtmıştı.


Beşiktaşlı Umut Nayir evdeki çalışmalarını kedisiyle birlikte yapıyor.

 

Novak Djokovic eşiyle birlikte Sırbistan'a 1 milyon euro bağışladığını açıkladı.

Salgın başlamamış olsaydı bugün İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de hazırlık maçı oynanacaktı. Maç oynanamadı ama İngilizler İtalyanlar'ı unutmadı.


Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, evde nasıl vakit geçirdiğini anlatıyor.

Göztepeli Leo Schwechlen'in çalışmalarına da kızı eşlik ediyor. Fransız oyuncunun kızı çalışma sonrası mesaj göndermeyi ihmal etmiyor.  

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