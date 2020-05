Sporda Karantina Günlükleri | Sadio Mane'yi terleten soru: Roberto Firmino mu, Mohamed Salah mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Nathan Bishop'tan yaratıcı bir ev egzersizi

This inventive home workout comes at you from Nathan Bishop 👐



Saturday's Reds Check-In ✅ pic.twitter.com/81KBTQWNkj — (@ManUtd) May 2, 2020

Andy Murray, Madrid Açık'ı bu defa kanepesinden kazandı

Let’s take a look back at some of the best bits from @andy_murray ’s dream run at the @MutuaMadridOpen Virtual Pro 😂👏 #PlayAtHome 🎮 pic.twitter.com/PwhJAOctcb — ATP Tour (@atptour) April 30, 2020

Saç stilleri, giyim tarzları, bilek güreşi... Hangisi daha iyi? Firmino mu, Salah mı? Mane cevapladı

Bobby or Mo? 🤔



Quickfire questions for Sadio in @Joie_Baby ’s latest Kop Kids… and he can only answer @MoSalah or Firmino 👀 pic.twitter.com/4jUJWmOH7Q — FC (at 🏠) (@LFC) May 1, 2020

İlkay Gündoğan yaşlı bir City taraftarıyla görüntülü görüşme yaptı

@IlkayGuendogan A huge thanks Ilkay for spending some time video calling my Dad, John Hynes this afternoon, you absolutely made his day!! @ManCity #MCFC Fantastic initiative from a great club #Together pic.twitter.com/1B1upGHdMV — PaulH (@1mancity) May 1, 2020

Bayern'den yaşlılar ve bakıcılarla dayanışma

Klopp, Dortmund'daki eski oyuncularıyla buluştu

Ter Stegen, eski takımı Gladbach'ın Instagram hesabında canlı yayına katıldı

Mateo Kovacic, FIFA 20'de sezonun takımına girdi

Jamie Vardy, dört sezon önceki şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşadı