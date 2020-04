Sporda Karantina Günlükleri: Ronaldo berber sorununu çözdü

Ronaldo berber sorununu çözdü: Evde kal, tarzını koru...

Wijnaldum hala çocukları tarafından sobelenmeyi bekliyor...

İspanyol raketin bu kez çok daha zorlu bir rakibi var: Kız kardeşi Maria Bel Nadal

Digne futbolu çok özledi: "Kıymetlimisss..."

Maria Sharapova telefon numarasını paylaşarak karantina altındaki hayranlarıyla iletişime geçmek istedi.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS