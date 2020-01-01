Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Ronaldo berber sorununu çözdü

Son güncelleme
Yorum()
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Ronaldo berber sorununu çözdü: Evde kal, tarzını koru...

Wijnaldum hala çocukları tarafından sobelenmeyi bekliyor...

İspanyol raketin bu kez çok daha zorlu bir rakibi var: Kız kardeşi Maria Bel Nadal

Digne futbolu çok özledi: "Kıymetlimisss..."

Maria Sharapova telefon numarasını paylaşarak karantina altındaki hayranlarıyla iletişime geçmek istedi.

Rashford formunu farklı sporlarla koruyor...

Bayern Münih, Thomas Müller için gelen yaratıcı görselleri paylaştı ve ekledi: O bunların hepsini yapabilir!

Ansu Fati çalışmalarını aksatmıyor

Trabzonspor Kulübü'nden taraftarlarına jest

Kapat