Sporda Karantina Günlükleri: Ronaldo berber sorununu çözdü
Ronaldo berber sorununu çözdü: Evde kal, tarzını koru...
Stay home and keep stylish 💇🏽♂️👩❤️💋👨 #stayhomestaysafe pic.twitter.com/SkPiUwzCxn— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 4, 2020
Wijnaldum hala çocukları tarafından sobelenmeyi bekliyor...
Day 5, kid still hasn’t found me 👀 #Hideandseek How are you keeping your kids entertained? pic.twitter.com/zms7DrWkuk— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 4, 2020
İspanyol raketin bu kez çok daha zorlu bir rakibi var: Kız kardeşi Maria Bel Nadal
Tenise karantina şartlarında devam eden Rafael Nadal, kardeşi Maria Bel karşısında zor anlar yaşadı. 🤩 pic.twitter.com/tpSemOVhmO— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 5, 2020
Digne futbolu çok özledi: "Kıymetlimisss..."
My precious 🥺💙 #efc #passion #stayathome pic.twitter.com/i9Ap0xkr8a— Lucas Digne (@LucasDigne) April 4, 2020
Maria Sharapova telefon numarasını paylaşarak karantina altındaki hayranlarıyla iletişime geçmek istedi.
Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020
Rashford formunu farklı sporlarla koruyor...
Hope everyone’s enjoying the weekend! What are you all up to? pic.twitter.com/4ceta6WmQ9— Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 4, 2020
Bayern Münih, Thomas Müller için gelen yaratıcı görselleri paylaştı ve ekledi: O bunların hepsini yapabilir!
🖼️ @esmuellert_ can do it all 🤣— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 5, 2020
Some brilliant creative efforts as always 👏#FCBayern #MiaSanMia #Photoshop pic.twitter.com/p6IH1nUAV7
Ansu Fati çalışmalarını aksatmıyor
💪 @ANSUFATI is working hard. pic.twitter.com/NsK7LKN1WF— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 4, 2020
Trabzonspor Kulübü'nden taraftarlarına jest
Evde vakit geçirirken Trabzonspor'dan mahrum kalmak istemeyen tüm taraftarlarımız için kulübümüzün aylık yayını dergimizin son 2 yılda yayınlanan tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık!— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) April 5, 2020
Keyifli okumalar 😊 #EvdeKal 🏡📚🔍
E-Dergi arşivi için: 👉https://t.co/rW4IsgltJ7 pic.twitter.com/02XzRY0eRB