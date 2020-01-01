Sporda Karantina Günlükleri: Ronaldo berber sorununu çözdü

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Ronaldo berber sorununu çözdü: Evde kal, tarzını koru...

Wijnaldum hala çocukları tarafından sobelenmeyi bekliyor...

Day 5, kid still hasn’t found me 👀 #Hideandseek How are you keeping your kids entertained? pic.twitter.com/zms7DrWkuk — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 4, 2020

İspanyol raketin bu kez çok daha zorlu bir rakibi var: Kız kardeşi Maria Bel Nadal

Tenise karantina şartlarında devam eden Rafael Nadal, kardeşi Maria Bel karşısında zor anlar yaşadı. 🤩 pic.twitter.com/tpSemOVhmO — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 5, 2020

Digne futbolu çok özledi: "Kıymetlimisss..."

Maria Sharapova telefon numarasını paylaşarak karantina altındaki hayranlarıyla iletişime geçmek istedi.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020

Rashford formunu farklı sporlarla koruyor...

Hope everyone’s enjoying the weekend! What are you all up to? pic.twitter.com/4ceta6WmQ9 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 4, 2020

, Thomas Müller için gelen yaratıcı görselleri paylaştı ve ekledi: O bunların hepsini yapabilir!

Ansu Fati çalışmalarını aksatmıyor

Kulübü'nden taraftarlarına jest