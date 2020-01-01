Sporda Karantina Günlükleri: Manchester City'li Otamendi'den yeni meydan okuma
Manchester City'li Otamendi'den yeni meydan okuma. Siz de çamaşır makinenizi tutturabilir misiniz?
How about this from @Notamendi30?! 🔥— Manchester City (@ManCity) May 1, 2020
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Bayern Münih tüm dünyadaki taraftarlarıyla cuma etkinliği düzenliyor. İşte Bayern'e sempati besleyenlerin yetenekleri...
It's #FCBayernFanFriday! And we're sending a ball around the 🌍— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 1, 2020
📹 https://t.co/TWWBqNVzVf#MiaSanMia
Başakşehir'in milli eldiveni Volkan Babacan antrenmanda yumurtluyor 🤣
🎥 @volkanbabacann 😄 pic.twitter.com/cpZsr8Mta6— İstanbul Başakşehir 🏠 (@ibfk2014) April 30, 2020
Karantina günlerinde 9. şampiyonluğunu elde eden Paris Saint Germain, kutlamasını oldukça sadece bir şekilde yapmak zorunda kaldı.
🔴 #CHAMPI9NSATHOME 🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 30, 2020
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#ICICESTPARIS pic.twitter.com/RZDlax2ymx
Chelsea, 'watch party' etkinliğiyle 15 yıl önce yaşadığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu anı anına twitter'da tekrar yaşadı....
YESSSSSSSSS! Super Frank! 🙌— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 30, 2020
📺 https://t.co/j8sKOl6yEr
⚪️ 0-1 🔵 [60’] #CFCWatchParty pic.twitter.com/SiTTy2CLx6
Fransa'nın iptal kararına karşın İtalya'da tam tersi bir düşünce var.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) April 30, 2020
🗣️ "Ben başkan olduğum sürece asla sezonun iptali yönünde bir karar vermeyeceğim çünkü bu İtalyan futbolunun ölüm fermanını imzalamak olur." pic.twitter.com/qwvQfHjsF7
Nando De Colo, kızıyla birlikte evde yapabileceğiniz basit bir güçlendirme antrenmanı gösteriyor.
.@NandoDeColo is getting that work in with some special help!#IStayHome | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/fZyMLcz56v— Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) April 30, 2020
LeBron James sabırsızlıkla sezonun yeniden başlamasını bekliyor.
🗣️ LeBron James: "Güvenli olur olmaz sezonu bitirmek istiyoruz. Ben ve takımım hazırız." pic.twitter.com/NGWYiCV4mY— mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 1, 2020