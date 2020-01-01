Man City

Sporda Karantina Günlükleri: Manchester City'li Otamendi'den yeni meydan okuma

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Getty Images
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Manchester City'li Otamendi'den yeni meydan okuma. Siz de çamaşır makinenizi tutturabilir misiniz?

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