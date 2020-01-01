Sporda Karantina Günlükleri: Manchester City'li Otamendi'den yeni meydan okuma

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

'li Otamendi'den yeni meydan okuma. Siz de çamaşır makinenizi tutturabilir misiniz?

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🔵 #ManCity pic.twitter.com/cSBETG3Sf0 — Manchester City (@ManCity) May 1, 2020

tüm dünyadaki taraftarlarıyla cuma etkinliği düzenliyor. İşte Bayern'e sempati besleyenlerin yetenekleri...

'in milli eldiveni Volkan Babacan antrenmanda yumurtluyor 🤣

Karantina günlerinde 9. şampiyonluğunu elde eden Paris Saint Germain, kutlamasını oldukça sadece bir şekilde yapmak zorunda kaldı.

, 'watch party' etkinliğiyle 15 yıl önce yaşadığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu anı anına twitter'da tekrar yaşadı....

'nın iptal kararına karşın İtalya'da tam tersi bir düşünce var.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina:



🗣️ "Ben başkan olduğum sürece asla sezonun iptali yönünde bir karar vermeyeceğim çünkü bu İtalyan futbolunun ölüm fermanını imzalamak olur." pic.twitter.com/qwvQfHjsF7 — Goal (@GoalTurkiye) April 30, 2020

Nando De Colo, kızıyla birlikte evde yapabileceğiniz basit bir güçlendirme antrenmanı gösteriyor.

LeBron James sabırsızlıkla sezonun yeniden başlamasını bekliyor.