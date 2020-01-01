Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Falcao'ya meydan okuyabilir misiniz?

Yorum()
depophotos
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Antonio Candreva ve kendisi kadar yetenekli eşi..

Radamel Falcao’dan 45 saniyede 106 mekik...

Jack Wilshere eşine acımadı...

Gareth Bale ve Paulo Dybala, FIFA oynayarak koronavirüsle mücadele için bağış topladı...

Evdeki vaktini FIFA ile geçiren Joao Felix’e Juan Roman Riquelme çıkarsa...

Ndidi bir şeyler deniyor...

Bayern Münih küçük gruplar halinde antrenmanlara başladı...

“Oh Na Na” dans akımına Luis Suarez ve kızı Delfina da katıldı…

Kapat