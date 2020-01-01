Sporda Karantina Günlükleri: Falcao'ya meydan okuyabilir misiniz?
Antonio Candreva ve kendisi kadar yetenekli eşi..
Antonio Candreva with his wife in quarantine. 😍pic.twitter.com/QmtXgLGGqu— Football Tweet (@Football__Tweet) April 6, 2020
Radamel Falcao’dan 45 saniyede 106 mekik...
En 45 segundos hice 106. ¡Los veo!, para mantenerse saludables en casa. 😆 pic.twitter.com/yQUllphs6d— Radamel Falcao (@FALCAO) April 6, 2020
Jack Wilshere eşine acımadı...
Jack Wilshere eşine çift dalıyor. pic.twitter.com/GKIzWFRRYH— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 6, 2020
Gareth Bale ve Paulo Dybala, FIFA oynayarak koronavirüsle mücadele için bağış topladı...
So cute 🥺.— Ami (@fahmi_frank) April 5, 2020
Dybala buat goal celebration Bale punya.
Pastu Bale pun balas balik 'Dybala mask'.@PauDybala_JR @GarethBale11 #CombatCorona @combatcorona pic.twitter.com/F8lih0MXPt
Evdeki vaktini FIFA ile geçiren Joao Felix’e Juan Roman Riquelme çıkarsa...
Joao Félix recibió a Juan Román Riquelme en el FIFA y así reaccionó 😂 pic.twitter.com/fmoUlPKvWj— TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 6, 2020
Ndidi bir şeyler deniyor...
😎— Leicester City (@LCFC) April 7, 2020
📹 @Ndidi25 pic.twitter.com/3uYIoL47ll
Bayern Münih küçük gruplar halinde antrenmanlara başladı...
Germany remains in lockdown due to the coronavirus pandemic 🇩🇪— Goal (@goal) April 7, 2020
But Bayern Munich are back in training 🧐 pic.twitter.com/BVvb5VmhVh
“Oh Na Na” dans akımına Luis Suarez ve kızı Delfina da katıldı…
Un bailecito con mi enana!! 👧🏽❤️🕺🏻#Delfi #Lapintaeslodemenos #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ut2t10iL7H— Luis Suarez (@LuisSuarez9) April 6, 2020