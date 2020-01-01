Sporda Karantina Günlükleri: Falcao'ya meydan okuyabilir misiniz?

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Antonio Candreva ve kendisi kadar yetenekli eşi..

Antonio Candreva with his wife in quarantine. 😍pic.twitter.com/QmtXgLGGqu — Football Tweet (@Football__Tweet) April 6, 2020

Radamel Falcao’dan 45 saniyede 106 mekik...

En 45 segundos hice 106. ¡Los veo!, para mantenerse saludables en casa. 😆 pic.twitter.com/yQUllphs6d — Radamel Falcao (@FALCAO) April 6, 2020

Jack Wilshere eşine acımadı...

Jack Wilshere eşine çift dalıyor. pic.twitter.com/GKIzWFRRYH — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 6, 2020

Gareth Bale ve Paulo Dybala, FIFA oynayarak koronavirüsle mücadele için bağış topladı...

Evdeki vaktini FIFA ile geçiren Joao Felix’e Juan Roman Riquelme çıkarsa...

Joao Félix recibió a Juan Román Riquelme en el FIFA y así reaccionó 😂 pic.twitter.com/fmoUlPKvWj — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 6, 2020

Ndidi bir şeyler deniyor...

küçük gruplar halinde antrenmanlara başladı...

Germany remains in lockdown due to the coronavirus pandemic 🇩🇪



But Bayern Munich are back in training 🧐 pic.twitter.com/BVvb5VmhVh — Goal (@goal) April 7, 2020

“Oh Na Na” dans akımına Luis Suarez ve kızı Delfina da katıldı…