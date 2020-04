Sporda Karantina Günlükleri: Efsane gollerin 2020 uyarlaması

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

’ın eski futbolcularından Sean O’Hanlon’ın çocukları, yıllar boyunca atılan efsane golleri yeniden canlandırdı…

GOAL OF THE CENTURY. CHOOSE YOU’RE FAVOURITE GOAL! pic.twitter.com/wM2cvnrAgl — Sean O'Hanlon (@sohanlon23) April 4, 2020

Nani, tek başına ayak tenisi oynarsa…

Thank you so much AirSoccer for this amazing gift, i will enjoy a lot.

Ps.: Challenge accepted 😀#airsoccerchallenge #staysafe pic.twitter.com/NuxxGGx5p4 — Nani (@luisnani) April 5, 2020

Christian Fuchs kolları sıvadı ve odunlarla antrenman yaptı…

Voleybol takımlarının aranan pasörü…

Daha iyi bir takım arkadaşı düşünülemezdi 😍pic.twitter.com/3MOU6GKJAT — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 4, 2020

, hayranlarını salon turnuvasına davet etti ve meydan okudu… Ronaldo’nun karın egzersizi rekorunu kırabilir misiniz?

Cristiano Ronaldo creates The 'Living Room Cup' challenge and his score will be seriously hard to beat. 👀https://t.co/uUawm7l187 — SPORTbible (@sportbible) April 6, 2020

Marc Bartra, boş vakitlerinde oğluyla La casa de papel izliyor… Hem de kostümlerin içinde!

Cuando llevas mucho tiempo esperando para ver la 4a temporada de La Casa de Papel y la terminas de ver en 2 días. 😂🙈😅 #LaCasaDePapel #top #QueremosMás #BellaCiao #BabyMax 🚩 pic.twitter.com/slkTP00DTX — Marc Bartra (@MarcBartra) April 5, 2020

Cantona genç jenerasyonları çalıştırırken kendi mizacıyla “Evde kalın” diyor…

Eric Cantona: still motivating the next generation #stayathome pic.twitter.com/WzdgOA67cQ — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 4, 2020

Bacary Sagna’nın minyatür futbol sahası ve golü…