Sporda Karantina Günlükleri: Efsane gollerin 2020 uyarlaması
Everton’ın eski futbolcularından Sean O’Hanlon’ın çocukları, yıllar boyunca atılan efsane golleri yeniden canlandırdı…
GOAL OF THE CENTURY. CHOOSE YOU’RE FAVOURITE GOAL! pic.twitter.com/wM2cvnrAgl— Sean O'Hanlon (@sohanlon23) April 4, 2020
Nani, tek başına ayak tenisi oynarsa…
Thank you so much AirSoccer for this amazing gift, i will enjoy a lot.— Nani (@luisnani) April 5, 2020
Ps.: Challenge accepted 😀#airsoccerchallenge #staysafe pic.twitter.com/NuxxGGx5p4
Christian Fuchs kolları sıvadı ve odunlarla antrenman yaptı…
Working the wood before chopping it! #HomeTraining #MakeYourHomeYourPlayground pic.twitter.com/O5nfJb0fcU— Christian Fuchs (@FuchsOfficial) April 5, 2020
Voleybol takımlarının aranan pasörü…
Daha iyi bir takım arkadaşı düşünülemezdi 😍pic.twitter.com/3MOU6GKJAT— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 4, 2020
Cristiano Ronaldo, hayranlarını salon turnuvasına davet etti ve meydan okudu… Ronaldo’nun karın egzersizi rekorunu kırabilir misiniz?
Cristiano Ronaldo creates The 'Living Room Cup' challenge and his score will be seriously hard to beat. 👀https://t.co/uUawm7l187— SPORTbible (@sportbible) April 6, 2020
Marc Bartra, boş vakitlerinde oğluyla La casa de papel izliyor… Hem de kostümlerin içinde!
Cuando llevas mucho tiempo esperando para ver la 4a temporada de La Casa de Papel y la terminas de ver en 2 días. 😂🙈😅 #LaCasaDePapel #top #QueremosMás #BellaCiao #BabyMax 🚩 pic.twitter.com/slkTP00DTX— Marc Bartra (@MarcBartra) April 5, 2020
Cantona genç jenerasyonları çalıştırırken kendi mizacıyla “Evde kalın” diyor…
Eric Cantona: still motivating the next generation #stayathome pic.twitter.com/WzdgOA67cQ— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 4, 2020
Bacary Sagna’nın minyatür futbol sahası ve golü…
Let’s all have a goal. Make sure from today, tomorrow or near future we stick TOGETHER, APPRECIATE and LOVE each other. This is my personal goal. Be UNITED world. Stay blessd , stay home. One love . 🙏🏾 B. pic.twitter.com/iLmdIgZ87e— Bacary Sagna (@Sagnaofficial) April 5, 2020