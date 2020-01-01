Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Efsane gollerin 2020 uyarlaması

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Everton’ın eski futbolcularından Sean O’Hanlon’ın çocukları, yıllar boyunca atılan efsane golleri yeniden canlandırdı…

Nani, tek başına ayak tenisi oynarsa…

Christian Fuchs kolları sıvadı ve odunlarla antrenman yaptı…

Voleybol takımlarının aranan pasörü…

Cristiano Ronaldo, hayranlarını salon turnuvasına davet etti ve meydan okudu… Ronaldo’nun karın egzersizi rekorunu kırabilir misiniz?

Marc Bartra, boş vakitlerinde oğluyla La casa de papel izliyor… Hem de kostümlerin içinde!

Cantona genç jenerasyonları çalıştırırken kendi mizacıyla “Evde kalın” diyor…

Bacary Sagna’nın minyatür futbol sahası ve golü…

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