Sporda Karantina Günlükleri: David Luiz ve klonlardan doğum günü partisi

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Beşiktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu stadyumda yaşattı...

Kylian Mbappe basketbolda da çok isabetli!

Kylian Mbappe can do it all 🏀🤷‍♂️



🎥 Instagram: k.mbappe pic.twitter.com/E8MKPLjoiL — Goal (@goal) April 23, 2020

’in e-spor turnuvası devam ediyor...

ile 500. golünü ağlarına bırakan Messi'nin ikonik gol sevinci, evde çamaşır asarken oldukça yardımcı oluyor...

David Luiz, karantinada kendine sürpriz doğum günü partisi hazırlarsa...

David Luiz singing happy birthday to himself in isolation is all you need to see today! 🤣



Never change @DavidLuiz_4 👏 pic.twitter.com/O6E4HXXa0z — Soccer AM (@SoccerAM) April 22, 2020

Aubameyang’dan David Luiz’e doğum günü mesajı...

Aubameyang celebrating David Luiz's birthday with some quality banter. pic.twitter.com/YgFErxkqIZ — P™ (@SemperFiArsenal) April 22, 2020

Futbol tarihinin en güzel gollerini çocuklarıyla yeniden uyarladığı videosu izlenme rekorları kıran eski futbolcu Sean O’Hanlon’dan yeni video: Bir futbolcunun hayatından bir günün özeti…

A day in the life of a footballer. For more videos go to https://t.co/BjLTncwEn9 pic.twitter.com/VOXCw2dSVR — Sean O'Hanlon (@sohanlon23) April 23, 2020

ekiplerinden New York City FC forması giyen İzlandalı futbolcu Gudmundur Thorarinsson koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kapanan insanlara motivasyon amaçlı yazdığı şarkıyı seslendirdi…