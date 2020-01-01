Sporda Karantina Günlükleri: David Luiz ve klonlardan doğum günü partisi
Beşiktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu stadyumda yaşattı...
Evimizde 23 Nisan coşkusu. 🇹🇷 #EnGüzelBayram— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 23, 2020
📍 Vodafone Park, Beşiktaş pic.twitter.com/WT93VOCX4L
Kylian Mbappe basketbolda da çok isabetli!
Kylian Mbappe can do it all 🏀🤷♂️— Goal (@goal) April 23, 2020
🎥 Instagram: k.mbappe pic.twitter.com/E8MKPLjoiL
Bayern Münih’in e-spor turnuvası devam ediyor...
Morgen, 17 Uhr: #fcbayernesportscup 🎮@FCBayern 🆚 @FCBfrauen 🆚 @fcb_basketball 🆚 @FCBjuniorteam! #MiaSanMia— FC Bayern München (@FCBayern) April 23, 2020
👉 https://t.co/xQnhMzFJB5@fcbayernesports #FCBayern
Barcelona ile 500. golünü Real Madrid ağlarına bırakan Messi'nin ikonik gol sevinci, evde çamaşır asarken oldukça yardımcı oluyor...
3 yıl sonra Messi.. #EvdeKal pic.twitter.com/QR6wjOogur— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 23, 2020
David Luiz, karantinada kendine sürpriz doğum günü partisi hazırlarsa...
David Luiz singing happy birthday to himself in isolation is all you need to see today! 🤣— Soccer AM (@SoccerAM) April 22, 2020
Never change @DavidLuiz_4 👏 pic.twitter.com/O6E4HXXa0z
Aubameyang’dan David Luiz’e doğum günü mesajı...
Aubameyang celebrating David Luiz's birthday with some quality banter. pic.twitter.com/YgFErxkqIZ— P™ (@SemperFiArsenal) April 22, 2020
Futbol tarihinin en güzel gollerini çocuklarıyla yeniden uyarladığı videosu izlenme rekorları kıran eski futbolcu Sean O’Hanlon’dan yeni video: Bir futbolcunun hayatından bir günün özeti…
A day in the life of a footballer. For more videos go to https://t.co/BjLTncwEn9 pic.twitter.com/VOXCw2dSVR— Sean O'Hanlon (@sohanlon23) April 23, 2020
MLS ekiplerinden New York City FC forması giyen İzlandalı futbolcu Gudmundur Thorarinsson koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kapanan insanlara motivasyon amaçlı yazdığı şarkıyı seslendirdi…
This is amazing ❤️— ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2020
NYCFC's Gudi Thorarinsson wrote this song to encourage others to stay strong during these challenging times.
(via @NYCFC) pic.twitter.com/De8Nbbx19j