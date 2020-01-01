Sporda Karantina Günlükleri: Cristiano Ronaldo'dan oğluna miras
Fatih Karagümrük taraftarlarından 'vaka var' diyerek çağırdıkları sağlık çalışanlarına sürpriz...
Fatih Karagümrük taraftarlarından, 'vaka var' diyerek çağırdıkları sağlık çalışanlarına sürpriz... pic.twitter.com/fDvOJNQpPt— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 18, 2020
Lukas Podolski: İzolasyon kendimi Ian Wright gibi hissetirdi
Isolation got me feelin' like @IanWright0 @Arsenal #arsenal #adidas pic.twitter.com/t9nXbgyn9y— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 17, 2020
Matthijs De Ligt ile İtalyanca dersleri...
Everyone needs Matthijs De Ligt learning Italian on their timeline pic.twitter.com/zT0IwWsYan— Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) April 15, 2020
Arda Turan: Resmen tek başıma başardım.
Arda Turan: Resmen tek başıma başardım. pic.twitter.com/M4deVQwwnT— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 18, 2020
Midtjylland'dan akıl dolu uygulama: Drive Inn
🧐 Midtjlland Kulübü stadyum etrafına kurulacak park alanıyla taraftarların birbirine temas etmeden araçlarında maç izlemesini sağlayacak.— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 17, 2020
🇩🇰 Koronavirüs sebebiyle maçlara ara verilen ülkede liglerin yeniden başlatılması bekleniyor. pic.twitter.com/fMO2J9uENz
Cristiano Ronaldo'dan oğluna miras...
Like father like son 😂👨👦❤️ #siiiimmmmm pic.twitter.com/7Tmmno0tO7— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 17, 2020
Claudio Bravo antrenmanlarına yaratıcılık katmış...
Claudio Bravo with the creative goalkeeper training 🖐— ESPN FC (@ESPNFC) April 16, 2020
(via claudiobravo1/Instagram) pic.twitter.com/P0dmNPPs0T
Bahçesinde maraton koşarak İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne bağış toplayan Manchester United taraftarı James Campbell'a Patrice Evra'dan büyük sürpriz
Man Utd fan @jcampbell0104 raised more than £26,000 for the NHS by running a marathon in his back garden 👏— SPORTbible (@sportbible) April 17, 2020
We got @Evra to surprise him with a call and thank him for his hard work 🙌 pic.twitter.com/33ISsWnK3c