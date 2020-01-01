Sporda Karantina Günlükleri: Christian Luyindama bireysel antrenmanlara başladı
Lukas Podolski'den Arsenal podcast'i
Gunner for life 🤝💥❤️ https://t.co/LqhP81nApw— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) May 7, 2020
Frank Lampard bir doktorla video görüşme yaptı
Frank Lampard has video-called an @NHS doctor, who has been working in an intensive care unit in a London hospital, treating coronavirus patients. 💙 pic.twitter.com/8d2peIm4uh— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) May 7, 2020
E-futbol turnuvasında Fenerbahçe'yi Ferdi Kadıoğlu temsil edecek
🎮 #TürkiyeEFutbolTurnuvası 9 Mayıs'ta başlıyor!— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 6, 2020
👉 Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS ortaklığında gerçekleşecek turnuvada Takımımızı temsil edecek olan futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun rakibi H. K. Kayserispor takımından Cenk Şahin oldu.
Başarılar @Ferdi_kadioglu 💪 pic.twitter.com/05UZHBmQV1
Christian Luyindama, sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başladı
Boss! 🧿 pic.twitter.com/4G3UC0uJBn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 6, 2020
Liverpool kalecisi Adrian, çalışmalarına babasıyla devam ediyor
Adrian‘ın antrenman arkadaşı babası 😍 pic.twitter.com/wnQVjp9hPj— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2020
Eric Cantona hünerlerini sergiledi
He's still got it 👑#MUFC pic.twitter.com/sYDxxpkHI2— Manchester United (@ManUtd) May 6, 2020
Milan unutulmaz 5 röveşata golünü seçti
Here are 5 of our favourite bicycle-kick goals, which are yours? 🚲— AC Milan (@acmilan) May 6, 2020
Ecco alcune delle nostre migliori rovesciate 🙃
Siete d'accordo? #SempreMilan pic.twitter.com/psLstM8zhQ
Robert Lewandowski baba oldu
Herzlichen Glückwunsch zur Geburt eurer Tochter, Anna und @lewy_official! 🎈🍼 pic.twitter.com/ffMG7bUvoe— FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2020