Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Christian Luyindama bireysel antrenmanlara başladı

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

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