Sporda Karantina Günlükleri: Christian Luyindama bireysel antrenmanlara başladı

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E-futbol turnuvasında 'yi Ferdi Kadıoğlu temsil edecek

🎮 #TürkiyeEFutbolTurnuvası 9 Mayıs'ta başlıyor!



👉 Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS ortaklığında gerçekleşecek turnuvada Takımımızı temsil edecek olan futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun rakibi H. K. takımından Cenk Şahin oldu.



Başarılar @Ferdi_kadioglu 💪 pic.twitter.com/05UZHBmQV1