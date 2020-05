Sporda Karantina Günlükleri: Christian Luyindama bireysel antrenmanlara başladı

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Lukas Podolski'den podcast'i

Frank Lampard bir doktorla video görüşme yaptı

Frank Lampard has video-called an @NHS doctor, who has been working in an intensive care unit in a London hospital, treating coronavirus patients. 💙 pic.twitter.com/8d2peIm4uh — FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) May 7, 2020

E-futbol turnuvasında 'yi Ferdi Kadıoğlu temsil edecek

🎮 #TürkiyeEFutbolTurnuvası 9 Mayıs'ta başlıyor!



👉 Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS ortaklığında gerçekleşecek turnuvada Takımımızı temsil edecek olan futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun rakibi H. K. takımından Cenk Şahin oldu.



Başarılar @Ferdi_kadioglu 💪 pic.twitter.com/05UZHBmQV1 — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 6, 2020

Christian Luyindama, sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başladı

kalecisi Adrian, çalışmalarına babasıyla devam ediyor

Eric Cantona hünerlerini sergiledi

unutulmaz 5 röveşata golünü seçti

Here are 5 of our favourite bicycle-kick goals, which are yours? 🚲



Ecco alcune delle nostre migliori rovesciate 🙃

Siete d'accordo? #SempreMilan pic.twitter.com/psLstM8zhQ — AC Milan (@acmilan) May 6, 2020

Robert Lewandowski baba oldu