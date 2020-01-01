Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Caiçara ve oğlundan renkli görüntüler

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Salgın günlerinde Roma yaptığı yardım kampanyaları ve destekleriyle dikkat çeken kulüplerden. Teknik direktör Paulo Fonseca da kulübüyle gurur duyduğunu açıkladı:

"Sevgili Roma seninle gurur duyuyorum. Büyük bir kulübe ve büyük bir şehre çalışmaya geldiğimi biliyordum. Bu zor günler Romalıların ve İtalyanların büyüklüğünü daha iyi hissetmemi sağlıyor. Kulübümün sıkıntılı insanlara yaptığı jestlerden ve bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.   

Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, topu oğluyla 10 kez kafada sektirerek yeni bir challenge başlattı.

Sivassporlu Hakan Arslan çalışmalarını aynı ciddiyetle evinden sürdürmeye davam ediyor...

Herkes karantinadayken röportajlar da uzaktan devam ediyor. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Euroleage'in podcast'ine katıldı.

Juventus, futbolsuz günlerde PES 2020 ile hazırlık maçlarında maçlarına başladı. Sassuolo'yu 4-1 yenmeyi başardılar.

Bayern Münih'ten Photoshop severlere dev hizmet. Thomas Müller için yapılan birbirinden yaratıcı Photoshop'ları tweetin devamında görebilirsiniz. 

Manuel Neuer'in fitness salonundan farksız çalışma ortamı... 

Tüm futbolcuların evde çalışmak zorunda kaldığı bu günlerde PSG Akademi de futbolcular için evde yapılabilecek çalışmaları paylaşıyor. 

Evde geçirilen günlerde yapılacak en iyi aktivitelerden biri de başka bir dil öğrenmek. Aston Villa'nın Norveçli kalecisi Orjan Nyland'dan basit bir Norveççe dersi dersi geliyor. Çok da zor değil gibi?   

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