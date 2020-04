Sporda Karantina Günlükleri: Caiçara ve oğlundan renkli görüntüler

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Salgın günlerinde yaptığı yardım kampanyaları ve destekleriyle dikkat çeken kulüplerden. Teknik direktör Paulo Fonseca da kulübüyle gurur duyduğunu açıkladı:

"Sevgili Roma seninle gurur duyuyorum. Büyük bir kulübe ve büyük bir şehre çalışmaya geldiğimi biliyordum. Bu zor günler Romalıların ve İtalyanların büyüklüğünü daha iyi hissetmemi sağlıyor. Kulübümün sıkıntılı insanlara yaptığı jestlerden ve bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo.

'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, topu oğluyla 10 kez kafada sektirerek yeni bir challenge başlattı.

Mais um dia na quarentena, desta vez o desafio é para os pais e filhos 🙋‍♂️. 🔟 toques de cabeça e se você conseguir, me marque nos stories que vou compartilhar 👍🏼. Bora lá galera 🏃‍♂️

Mais um dia na quarentena, desta vez o desafio é para os pais e filhos. 🔟 toques de cabeça e se você conseguir, me marque nos stories que vou compartilhar. Bora lá galera.

Sivassporlu Hakan Arslan çalışmalarını aynı ciddiyetle evinden sürdürmeye davam ediyor...

Takım kaptanlarımızdan Hakan Arslan da ev antrenmanlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Herkes karantinadayken röportajlar da uzaktan devam ediyor. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Euroleage'in podcast'ine katıldı.

One of the reasons @AnadoluEfesSK are flying this season is because the chemistry the team has 🙌



One of the reasons @AnadoluEfesSK are flying this season is because the chemistry the team has. Listen to the full interview with Ergin Ataman on the latest episode of the EuroLeague podcast!

, futbolsuz günlerde PES 2020 ile hazırlık maçlarında maçlarına başladı. 'yu 4-1 yenmeyi başardılar.

'ten Photoshop severlere dev hizmet. Thomas Müller için yapılan birbirinden yaratıcı Photoshop'ları tweetin devamında görebilirsiniz.

It's that time again 💪



It's that time again. We look forward to seeing your amazing Photoshop creations!

Manuel Neuer'in fitness salonundan farksız çalışma ortamı...

Tüm futbolcuların evde çalışmak zorunda kaldığı bu günlerde PSG Akademi de futbolcular için evde yapılabilecek çalışmaları paylaşıyor.

💪🔴🔵 #TrainAtHome



En cette période de confinement, nos #PSGAcademy internationales tiennent à accompagner les joueurs du monde entier en leur proposant des exercices simples, à réaliser à la maison 🏠 #StayAtHome



Séance 1⃣ de la Academy Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/Ru7pj20EbT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2020

Evde geçirilen günlerde yapılacak en iyi aktivitelerden biri de başka bir dil öğrenmek. Aston Villa'nın Norveçli kalecisi Orjan Nyland'dan basit bir Norveççe dersi dersi geliyor. Çok da zor değil gibi?