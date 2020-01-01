Sporda Karantina Günlükleri: Caiçara ve oğlundan renkli görüntüler
Salgın günlerinde Roma yaptığı yardım kampanyaları ve destekleriyle dikkat çeken kulüplerden. Teknik direktör Paulo Fonseca da kulübüyle gurur duyduğunu açıkladı:
"Sevgili Roma seninle gurur duyuyorum. Büyük bir kulübe ve büyük bir şehre çalışmaya geldiğimi biliyordum. Bu zor günler Romalıların ve İtalyanların büyüklüğünü daha iyi hissetmemi sağlıyor. Kulübümün sıkıntılı insanlara yaptığı jestlerden ve bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.
Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. 1/2 pic.twitter.com/3TRPhKBx1v— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) April 2, 2020
Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, topu oğluyla 10 kez kafada sektirerek yeni bir challenge başlattı.
Mais um dia na quarentena, desta vez o desafio é para os pais e filhos 🙋♂️. 🔟 toques de cabeça e se você conseguir, me marque nos stories que vou compartilhar 👍🏼. Bora lá galera 🏃♂️— Junior Caicara (@jrcaicara) April 2, 2020
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. #jc80 #juniorcaicara #desafiopaiefilho #ibfk #quarentena #covid19 pic.twitter.com/PFzQRRbLfx
Sivassporlu Hakan Arslan çalışmalarını aynı ciddiyetle evinden sürdürmeye davam ediyor...
🎥 Takım kaptanlarımızdan Hakan Arslan da ev antrenmanlarına tüm hızıyla devam ediyor. #EvdeKal pic.twitter.com/IUtgMF4TjX— Demir Grup Sivasspor 🈴 #EvdeKal (@SivassporKulubu) April 2, 2020
Herkes karantinadayken röportajlar da uzaktan devam ediyor. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Euroleage'in podcast'ine katıldı.
One of the reasons @AnadoluEfesSK are flying this season is because the chemistry the team has 🙌— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 2, 2020
Listen to the full interview with Ergin Ataman on the latest episode of the EuroLeague podcast! https://t.co/kslChGp497 #ELCrossover I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/h3GN56u0bc
Juventus, futbolsuz günlerde PES 2020 ile hazırlık maçlarında maçlarına başladı. Sassuolo'yu 4-1 yenmeyi başardılar.
FULL TIME | ⏰ 1-4 @ETTORITO makes it 2️⃣ wins out of 2️⃣ in our #eSerieATIM , #eFootballPES2020 friendly games!— JuventusFC (@juventusfcen) April 2, 2020
WATCH AGAIN ➡️ https://t.co/Pib4TQDFKE @Konami @officialpes pic.twitter.com/CxpIwja6td
Bayern Münih'ten Photoshop severlere dev hizmet. Thomas Müller için yapılan birbirinden yaratıcı Photoshop'ları tweetin devamında görebilirsiniz.
It's that time again 💪— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 2, 2020
We look forward to seeing your amazing Photoshop creations! 🎨 #FCBayern pic.twitter.com/GNfi2lA4aY
Manuel Neuer'in fitness salonundan farksız çalışma ortamı...
Home-Workout der besonderen Art mit @Manuel_Neuer ! 😳🔥 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/qbj6QWtVgZ— FC Bayern München (@FCBayern) April 2, 2020
Tüm futbolcuların evde çalışmak zorunda kaldığı bu günlerde PSG Akademi de futbolcular için evde yapılabilecek çalışmaları paylaşıyor.
💪🔴🔵 #TrainAtHome— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2020
En cette période de confinement, nos #PSGAcademy internationales tiennent à accompagner les joueurs du monde entier en leur proposant des exercices simples, à réaliser à la maison 🏠 #StayAtHome
Séance 1⃣ de la Paris Saint-Germain Academy Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/Ru7pj20EbT
Evde geçirilen günlerde yapılacak en iyi aktivitelerden biri de başka bir dil öğrenmek. Aston Villa'nın Norveçli kalecisi Orjan Nyland'dan basit bir Norveççe dersi dersi geliyor. Çok da zor değil gibi?
Next up on #LearnWithLions ... 🦁— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 2, 2020
Following on from @KingJota 's Spanish lesson, it's time to learn some Norwegian with @OrjanHNyland1 ! 🇳🇴 #AVFC @AstonLSS pic.twitter.com/U6ujcpS94w