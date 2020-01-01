Sporda Karantina Günlükleri: Beşiktaş'lı futbolcular anime oldu

Douglas Costa’nın bowling eğlencesi...

Futbolistas en tiempos de #Coronavirus.



¿Seguís aislado y no sabés más qué hacer con tu tiempo?



Si pudieras elegir la 🏡 de un jugador para ir a pasar el encierro. ¿Cuál elegirías? Te ayudamos con una posibilidad... #DouglasCosta 🇧🇷 tiene un bowling 🎳 en su living. Puff!!! 😲 pic.twitter.com/1fm5KlXNro