Sporda Karantina Günlükleri: Beşiktaş'lı futbolcular anime oldu
Douglas Costa’nın bowling eğlencesi...
Futbolistas en tiempos de #Coronavirus.— Balón Mundial (en casa 🏡) (@balon_mundial) April 27, 2020
¿Seguís aislado y no sabés más qué hacer con tu tiempo?
Si pudieras elegir la 🏡 de un jugador para ir a pasar el encierro. ¿Cuál elegirías? Te ayudamos con una posibilidad... #DouglasCosta 🇧🇷 tiene un bowling 🎳 en su living. Puff!!! 😲 pic.twitter.com/1fm5KlXNro
Crystal Palace kalecisi Vicente Guaita’nın yeni antrenörleri...
Training with my great coach Paco !!! 😍💪🦅🦅❤️💙🧤⚽️🧤 pic.twitter.com/wyZUVTc2AX— Guaita (@vguaita13) April 26, 2020
Alisson Becker, karantina sürecinde yeni yeteneklerini keşfediyor: Barbekü ustası!
Liverpool's goal This BBQ— Goal (@goal) April 26, 2020
🤝
Being in safe hands with Alisson
Teach us, @Alissonbecker 🙏 pic.twitter.com/g5KfQgOwrH
Bu sırada Atletico Madrid 117 yaşına girdi...
Atletico Madrid, 117 yaşında! 🎂— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 26, 2020
Madrid ekibinin yakın tarihindeki en iyi futbolcu kim? 🤔 pic.twitter.com/OzskyhAvuj
Geçtiğimiz günlerde tavuk taklidi yapan Thomas Müller, şimdiki çalışmalarına at ile devam ediyor...
Weekend training in the Müller household 😆👍— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 26, 2020
How are you keeping fit at the moment? 🙌🤔#MiaSanMia @esmuellert_ pic.twitter.com/UhOODzTpTO
Sergio Agüero oyunda attığı gole sevinirken köpeğini uykusundan etti...
Sergio Aguero enjoyed this goal so much he woke his dog up celebrating 😅— Goal (@goal) April 26, 2020
🎥 IG: soficalzetti pic.twitter.com/E7LQQDFLGK
Beşiktaş’ın futbolcuları artık birer anime karakteri...
Beşiktaşimato 🦅 pic.twitter.com/zMfecVyv3z— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 26, 2020
Jadon Sancho, Ryan Sessegnon’a gol atarken kendini tutamadı...
Jadon Sancho doesn't hold back 🤣pic.twitter.com/NEzksNSA8b— Goal (@goal) April 26, 2020
İtalya’dan müjde: Serie A geri dönüşe hazırlanıyor...
🚨 İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A takımlarının 4 Mayıs'ta bireysel antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) April 26, 2020
📌 Şartların olumlu devam etmesi halinde ise 18 Mayıs'ta takım antrenmanları başlayacak. pic.twitter.com/23poRQaP1h