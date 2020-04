Sporda Karantina Günlükleri: Beşiktaş'lı futbolcular anime oldu

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Douglas Costa’nın bowling eğlencesi...

Futbolistas en tiempos de #Coronavirus.



¿Seguís aislado y no sabés más qué hacer con tu tiempo?



Si pudieras elegir la 🏡 de un jugador para ir a pasar el encierro. ¿Cuál elegirías? Te ayudamos con una posibilidad... #DouglasCosta 🇧🇷 tiene un bowling 🎳 en su living. Puff!!! 😲 pic.twitter.com/1fm5KlXNro — Balón Mundial (en casa 🏡) (@balon_mundial) April 27, 2020

kalecisi Vicente Guaita’nın yeni antrenörleri...

Training with my great coach Paco !!! 😍💪🦅🦅❤️💙🧤⚽️🧤 pic.twitter.com/wyZUVTc2AX — Guaita (@vguaita13) April 26, 2020

Alisson Becker, karantina sürecinde yeni yeteneklerini keşfediyor: Barbekü ustası!

's goal This BBQ

🤝

Being in safe hands with Alisson



Teach us, @Alissonbecker 🙏 pic.twitter.com/g5KfQgOwrH — Goal (@goal) April 26, 2020

Bu sırada 117 yaşına girdi...

Atletico Madrid, 117 yaşında! 🎂



Madrid ekibinin yakın tarihindeki en iyi futbolcu kim? 🤔 pic.twitter.com/OzskyhAvuj — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 26, 2020

Geçtiğimiz günlerde tavuk taklidi yapan Thomas Müller, şimdiki çalışmalarına at ile devam ediyor...

Weekend training in the Müller household 😆👍



How are you keeping fit at the moment? 🙌🤔#MiaSanMia @esmuellert_ pic.twitter.com/UhOODzTpTO — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 26, 2020

Sergio Agüero oyunda attığı gole sevinirken köpeğini uykusundan etti...

Sergio Aguero enjoyed this goal so much he woke his dog up celebrating 😅



🎥 IG: soficalzetti pic.twitter.com/E7LQQDFLGK — Goal (@goal) April 26, 2020

Beşiktaş’ın futbolcuları artık birer anime karakteri...

Jadon Sancho, Ryan Sessegnon’a gol atarken kendini tutamadı...

Jadon Sancho doesn't hold back 🤣pic.twitter.com/NEzksNSA8b — Goal (@goal) April 26, 2020

İtalya’dan müjde: geri dönüşe hazırlanıyor...