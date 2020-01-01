Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Beşiktaş'lı futbolcular anime oldu

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Douglas Costa’nın bowling eğlencesi...

Crystal Palace kalecisi Vicente Guaita’nın yeni antrenörleri...

Alisson Becker, karantina sürecinde yeni yeteneklerini keşfediyor: Barbekü ustası!

Bu sırada Atletico Madrid 117 yaşına girdi...

Geçtiğimiz günlerde tavuk taklidi yapan Thomas Müller, şimdiki çalışmalarına at ile devam ediyor...

Sergio Agüero oyunda attığı gole sevinirken köpeğini uykusundan etti...

Beşiktaş’ın futbolcuları artık birer anime karakteri...

Jadon Sancho, Ryan Sessegnon’a gol atarken kendini tutamadı...

İtalya’dan müjde: Serie A geri dönüşe hazırlanıyor...

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