Sporda Karantina Günlükleri: Başakşehir, Kopenhag'ın davetini kabul etti

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

'nin genç yıldızı Mason Mount'tan akıl almaz vuruş.

Marcus Rashford hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

, UEFA 'ndeki rakibi Kopenhag'ın davetini kabul etti.

'nin forveti Kelechi Iheanacho, beyaz topu nereye gönderdi?

Nicolas Otamendi, karantina günlerinde tarzından ödün vermiyor.

Kortlara gitmenize gerek yok! Bahçenizde de kendi imkanlarınızla tenis oynayabilirsiniz.

Stunning homemade courts 😍



Which one is your favourite? | #tennisathome pic.twitter.com/Kp3kRMsROj — ATP Tour (@atptour) April 28, 2020

Cedi Osman'ın da aralarında bulunduğu NBA oyuncularından kendi dillerinde koronavirüse karşı birlik çağırısı.

, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı ve onlara teşekkür etti.