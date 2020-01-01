Sporda Karantina Günlükleri: Başakşehir, Kopenhag'ın davetini kabul etti
Chelsea'nin genç yıldızı Mason Mount'tan akıl almaz vuruş.
Top 🗑's pic.twitter.com/L0OqT2zdrI— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 28, 2020
Marcus Rashford hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.
💪 #WorkoutWednesday 🤝 Reds Check-In 👋@MarcusRashford is making gains 📈 pic.twitter.com/t5tD1O9EU9— Manchester United (@ManUtd) April 29, 2020
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın davetini kabul etti.
🦉 Thanks @FCKobenhavn,— İstanbul Başakşehir 🏠 (@ibfk2014) April 28, 2020
🧤 @MertGunok’s save is a part of our draw story with you!😎
✅ Next up? @SCBragaOficial, @Standard_RSCL, @atletienglish.#KeeperChallenge https://t.co/mEyk5JyOhS pic.twitter.com/jcyq4QqRmc
Leicester City'nin forveti Kelechi Iheanacho, beyaz topu nereye gönderdi?
Where did the white ball go, @67Kelechi? 🤔 pic.twitter.com/ZKGfZhzq8w— Leicester City (@LCFC) April 28, 2020
Nicolas Otamendi, karantina günlerinde tarzından ödün vermiyor.
😎= 📸 pic.twitter.com/tcb7M3oyrv— Nicolas Otamendi (@Notamendi30) April 28, 2020
Kortlara gitmenize gerek yok! Bahçenizde de kendi imkanlarınızla tenis oynayabilirsiniz.
Stunning homemade courts 😍— ATP Tour (@atptour) April 28, 2020
Which one is your favourite? | #tennisathome pic.twitter.com/Kp3kRMsROj
Cedi Osman'ın da aralarında bulunduğu NBA oyuncularından kendi dillerinde koronavirüse karşı birlik çağırısı.
Dillerimiz Farklı, Mesajımız Aynı! #NBATogether pic.twitter.com/RDkbwHCjS3— NBA Türkiye (@NBATurkiye) April 27, 2020
Valencia, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı ve onlara teşekkür etti.
💪🏻 Por seguir luchando— Valencia CF 🦇💯 #AMUNTDesdeCasa 🏡 (@valenciacf) April 28, 2020
🤜🏻 Por hacerlo CADA DÍA
🙌🏻 Por mostrar vuestro lado más humano
𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢 🖤 𝔾ℝ𝔸ℂ𝕀𝔸𝕊#AplausoSanitario 👏🏻#AMUNTDesdeCasa 🏡 pic.twitter.com/IUhJNeUHc1