Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Başakşehir, Kopenhag'ın davetini kabul etti

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Vedat Yangın
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Chelsea'nin genç yıldızı Mason Mount'tan akıl almaz vuruş.

Marcus Rashford hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın davetini kabul etti.

Leicester City'nin forveti Kelechi Iheanacho, beyaz topu nereye gönderdi?

Nicolas Otamendi, karantina günlerinde tarzından ödün vermiyor.

Kortlara gitmenize gerek yok! Bahçenizde de kendi imkanlarınızla tenis oynayabilirsiniz.

Cedi Osman'ın da aralarında bulunduğu NBA oyuncularından kendi dillerinde koronavirüse karşı birlik çağırısı.

Valencia, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı ve onlara teşekkür etti.

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