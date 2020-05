Sporda Karantina Günlükleri: Atiba Hutchinson'dan sağlık emekçilerine destek

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

E-Premier Lig'de 'yi Phil Foden temsil edecek

, Dennis Bergkamp belgeselini yayımladı

Need some Saturday night viewing? We've got you covered 👊



Our Dennis Bergkamp documentary is now available on demand!



📺 Arsenal Player

💻 YouTube

📱 Facebook



More than an hour of unseen Iceman! 🐐 — Arsenal (@Arsenal) May 2, 2020

Fikayo Tomori evde gününü nasıl geçirdiğini paylaştı

dört yıl önceki şampiyonluğunu andı

#OnThisDay four years ago, Jamie Vardy had a party 🎉 pic.twitter.com/g7TGKcRXom — Leicester City (@LCFC) May 2, 2020

Dortmund kendisine "küçük" bir Haaland daha buldu

Atiba Hutchinson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Atiba’dan sağlık çalışanlarına ve Mevlüt’e mesaj var. 🐙 ✉️ pic.twitter.com/6EjkSueK0U — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 2, 2020

Sheffield United'dan 'ye tebrik

Doğum günün kutlu olsun Fenerbahçe, nice mutlu yıllara 👊 https://t.co/tYdJYk6gGB — Sheffield United (@SUFCTurk) May 3, 2020

, David Beckham'ın en iyi 10 frikik golünü seçti