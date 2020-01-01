Sporda Karantina Günlükleri: Ahmet Ağaoğlu'ndan mutfak tüyoları
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.
#EvdeKal 🏡 #AhmetAğaoğlu 👨🍳🍛🥘 @Vestel’le #MutfakPasları 🔴🔵 pic.twitter.com/FivhBJwN0x— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) April 27, 2020
Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski, U12 takımının videokonferans anltrenmanına sürpriz konuk olarak bağlanarak tavsiyelerde bulundu.
👏 Fraport TAV Antalyasporumuzun yıldız oyuncularından @Podolski10, U12 takımımızın telekonferans aracılığı ile gerçekleştirdiği buluşmaya sürpriz olarak katılarak gençlere mücadeleyi asla bırakmamaları önerisinde bulundu.— Fraport TAV Antalyaspor 😷 #EvdeKalTürkiye (@Antalyaspor) April 27, 2020
Videonun tamamı için 👉 https://t.co/u8VAr9x6GT pic.twitter.com/WKcaEtTn5J
Cristiano Ronaldo sabah antrenmanını bisiklet sürerek yapıyor.
Morning workout with a cycling session....these wheels are on fire 🔥 😂💪🏼 pic.twitter.com/lcHnUbGQ8m— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 27, 2020
Çok özledik...
Süper Lig'siz 42. gün...— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 27, 2020
🌲 Yeşil sahalar artık yeşil alanlar. pic.twitter.com/yn2g0ZsrjT
Navarro eski şutlarından hiçbir şey kaybetmemiş
🤯 PERO Juanki! 🤯— Barça Basket (@FCBbasket) April 27, 2020
🏀 Qué bueno eres Juan Carlos Navarro!
🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/wGdYMppSzY
Karantina günlerinde Kimpempe uzak doğu sporlarına merak saldı.
Quarantine day 🤷🏾♂️... 🥥🥋😂 #LAFORCE pic.twitter.com/jG3LZ2yztd— Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) April 26, 2020
Christian Fuchs'a antrenmanlarında köpeği de yardım ediyor.
Paw marking, @FuchsOfficial 🐶🤣 pic.twitter.com/aUqbl4oyFD— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 27, 2020
Futbolcular kötü bir şuttan sonra nasıl tepkiler verir?
Ever take a shot you'd like to have back? 🤔#USMNT midfielder @DjoMihailovic with the guide on how to downplay an effort gone wrong...— U.S. Soccer MNT (@USMNT) April 27, 2020
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9QvqJs3n4s
Crystal Palace kalecisi Vicente Guaita'nın şut antrenmanında oğlundan yardım alıyor.
Training with my great coach Paco !!! 😍💪🦅🦅❤️💙🧤⚽️🧤 pic.twitter.com/wyZUVTc2AX— Guaita (@vguaita13) April 26, 2020