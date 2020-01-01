Sporda Karantina Günlükleri: Ahmet Ağaoğlu'ndan mutfak tüyoları

başkanı Ahmet Ağaoğlu mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

'un yıldızı Lukas Podolski, U12 takımının videokonferans anltrenmanına sürpriz konuk olarak bağlanarak tavsiyelerde bulundu.

👏 Fraport TAV Antalyasporumuzun yıldız oyuncularından @Podolski10, U12 takımımızın telekonferans aracılığı ile gerçekleştirdiği buluşmaya sürpriz olarak katılarak gençlere mücadeleyi asla bırakmamaları önerisinde bulundu.



Videonun tamamı için 👉 https://t.co/u8VAr9x6GT pic.twitter.com/WKcaEtTn5J