Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Ahmet Ağaoğlu'ndan mutfak tüyoları

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski, U12 takımının videokonferans anltrenmanına sürpriz konuk olarak bağlanarak tavsiyelerde bulundu.

Cristiano Ronaldo sabah antrenmanını bisiklet sürerek yapıyor. 

Çok özledik...

Navarro eski şutlarından hiçbir şey kaybetmemiş 

Karantina günlerinde Kimpempe uzak doğu sporlarına merak saldı.

Christian Fuchs'a antrenmanlarında köpeği de yardım ediyor.

Futbolcular kötü bir şuttan sonra nasıl tepkiler verir?

Crystal Palace kalecisi Vicente Guaita'nın şut antrenmanında oğlundan yardım alıyor.

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