Sporda G.O.A.T nedir? GOAT ne demek? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin yanında neden keçi emojisi kullanılıyor?

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Sporla ilgili sosyal medya hesaplarını takip ettiğinizde birçok emoji ile karşılaşırsınız. Bu emojiler arasında bir tanesi özellikle dikkat çekiyor: Keçi.

Peki neden?

Keçinin İngilizcedeki karşılığı goat. Bu sözcük, aynı zamanda greatest of all time'ın kısaltması. Yani, tüm zamanların en iyisi.

Dolayısıyla, sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarında, Roger Federer, Michael Jordan, Tom Brady gibi ikonik isimlerin yanında kullanıldığını gördüğünüz 🐐 emojisi, o isimlerin G.O.A.T olduklarını, yani tüm zamanların en iyisi olduklarını ifade ediyor.

Bu emojinin kullanımı futbola da yansımış durumda. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun tarihin en iyisi olduğunu iddia edenler, bu isimlerden bahsederken paylaşımlarının içerisine keçi emojisini yerleştirmeyi ihmal etmiyorlar.

Özetle, internet dünyasında herhangi bir ismin yanında gördüğünüz keçi emojisi ya da GOAT sözcüğü, o kişinin tüm zamanların en iyisi olduğunu ifade ediyor.