Spor yorumcularından Trabzonspor-Denizlispor maçı yorumları

Spor yazarları Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasını yorumladı.

İskender Günen - Sabah

Abdullah Avcı için geldiği günden beri takım savunması büyük önem taşımakta. Vitor Hugo ve de Edgar uzun yıllardan sonra Trabzonspor savunmasının ortasında birbirleri ile uyum içinde olan iki isim oldular. Bakasetas herkesin bildiği yetenekli bir isim. Bana göre Trabzonspor'un gereksinimi olan oyun aklı olarak öne çıkması gereken bir oyuncu. İlk 11'de başladığı ilk maçı olması dolayısı ile henüz arkadaşları ile tam anlaşamıyor. Boşa çıktığı bazı pozisyonlar var ki topla buluşturulamadı. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny ve de Bakasetas uyum yakaladığında her maçta pozisyon zenginliği yaratma şansınız var. Beşiktaş galibiyetinden sonra mutlak 3 puan alınması gereken zorlu bir maçı kazanmak önemliydi. Görünen o ki Trabzonspor zirveye tırmanışını sürdürecek. Çünkü zaman lehine işliyor.

Olcay Çakır - Fanatik

Djaniny, Ekuban, Nwakaeme üçlüsüne Bakasetas'ın da eklenmesi, hücumda çeşitliliği artırdı. Ligin yüksek hedefli takımları içinde, kadro mütevazılığı da düşünüldüğünde, en ne oynadığı belirgin takımına dönüştüler. Emin adımlarla ve nokta transfer doğrularıyla Trabzonspor ‘Buradayım’ mesajı vermeye devam ediyor. Maçın başlarında, kısa süreli bir ritim yakalayama harici olumsuz bir görüntüsü olmadı Trabzonspor'un. Oyun üstünlüğünü eline aldıktan sonra da kazanma adına tüm oyunları sergilediler. Djaniny, Ekuban, Nwakaeme üçlüsüne bu kez Bakasetas'ın da eklenmesi, hücumda çeşitliliği artıran unsur oldu. Bakasetas ilk 11’de başladığı ilk maçında onunla özdeşleşen gol ya da asist beklentisini de attığı golle gerçeğe dönüştürmüş oldu. Açıkçası ligin yüksek hedefli takımları içinde, kadro mütevazılığı da düşünüldüğünde, en ne oynadığı belirgin takımına dönüştüler. Hedefini sürekli revize ede ede, emin adımlarla ve nokta transfer doğrularıyla Trabzonspor ‘Buradayım’ mesajı vermeye devam ediyor.

Erman Özgür - Fanatik

Maça düşük tempoyla başlayan Trabzonspor’da Baker ve Berat’a baskı yapan, dikine oynatmamaya çalışan Denizlispor oyun üstünlüğü vermese de, kazandığı topları rakip kaleye gidebilmek için iyi kullanamadı. Trabzonspor ise bu dengeli oyunda özellikle Djaniny’nin hareketliliği, Ekuban ve Bakasetas ile pozisyonlar getirmesine rağmen, bu oyuncular işin sonunu getiremeyince tabela da değişmedi. Trabzonspor’un özellikle Ekuban’la bulduğu pozisyonların tamamının hazırlayıcısıydı. Çok aradı, çok çalıştı. Üzerinde ısrar edildikçe performansını artırdı ve bana göre Djaniny çalışkanlığıyla maçın adamı olmayı da başardı. Birbirine uyumlu forvet hattına Bakasetas’ın ne katacağı gecenin merak konusuydu? Özellikle işin şutörlük kısmında duyulan ihtiyacın tam karşılığı olduğunu ispatlayan Bakasetas, bana göre bu forvet hattının hem tamamlayıcısı hem de hazırlayıcısı olacak nokta bir transfer olduğunu hissttirdi.