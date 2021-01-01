Spor yazarlarının Konyaspor - Galatasaray maçı yorumları

Yedi golün atıldığı Konyaspor - Galatasaray maçında özellikle konuk takımın savunma hataları dikkat çekti.

Hafta sonunda liderliği kaybeden , telafi için çktığı deplasmanında kalesinde dört gol gördü.

Spor yazarlarının iki maçta 1 puan alabilen Galatasaray'a dair yorumlarından öne çıkanları derledik...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Bu uzun ligde en önemli silah savunmada mümkün olduğunca sabit kadrolarla oynamak. Bu zor ama gerekli. Bunun yokluğunda Konyaspor kendi ve rakibin eksikliklerini çok iyi ve önemlisi kalabalık bir direkt hücum planıyla yıktı. Bunu her takım yapamaz kuşkusuz. Ama Galatasaray açısından ilk kez böyle bir karşı plan örneği ortaya kondu.

Ömer Üründül - Sabah

Dün Galatasaray'ın eksik kadrosunda çok düşük performanslar ortaya çıktı. Bu yüzden Taylan da çaresiz kalarak alışılmış başarısını sergileyemedi. En büyük hayal kırıklıkları ise Emre Akbaba ve Belhanda'ydı. Konyaspor hakkıyla çok önemli bir 3 puana imza attı. Skubic en iyi ofansif kanat beklerinden biri. Uzun sahayı görerek çok etkili oluyor. İlk golün asistini yaptı ama İsmail Kartal'ın onu sağ önde oynatması yine de yanlış bir tercihti. En doğru değişikliği tam zamanında hiçbir katkısı olmayan Cikalleshi'yi oyundan almaktı. Orta sahadan bir oyuncu çıkarıp üçüncü stoper olarak Uğur Demirok'u alması doğru değildi. Kısa süre sonra da penaltı pozisyonu geldi.

Şansal Büyüka - Milliyet

Galatasaray perişan bir savunma anlayışıyla başladı, özellikle son yarım saatte sahadan tamamen yok olan bir savunma anlayışı ile maçı bitirdi. Konya’nın sağ kenarında oynayan Skubiç ile Shengelia, Galatasaray sol savunmasını adeta felç ettiler. Öyle ki, Emre Akbaba, Ömer, Saracchi, sonradan oyuna giren Emre Taşdemir, solda kim oynadıysa Skubiç-Shengelia ikilisinin önünde dikiş tutturamadılar. Her Konya atağında savrulup gittiler. Marcao’yu bazen eleştiriyorduk, günahını almışız. Ne büyükmüş Marcao, nasıl bir duvarmış Brezilyalı stoper... Bir maç oynamadı, Galatasaray savunma duvarı yerle bir oldu. Galatasaray için elbette sadece geri dörtlüsü, ya da savunma anlayışı değil, orta sahası da facia... Sanki “yalandan” oynuyorlar. Konu mankeni gibi... Rakip fazla mesai yapıyor, bunlar kaytarıyor.

Levent Tüzemen - Takvim

Konyaspor ağır yenilginin faturasını sadece oyuncular ödememelidir. Galatasaray'ı kafaca bu maça hazırlayamadıkları çok belli olan teknik heyet de hesap vermelidir. Eğer Galatasaray'da koşan, rakibe önde baskı yapan, dikkati ve takibi olmayan, adam kovalamayan, çok pas hatası yapan, yardımlaşmayan, sorumluluk almayan oyuncu grubu varsa bunun adı disiplinsizliktir. Galatasaray oyun anlayışı olarak akordu bozuk orkestra gibiydi. Daci'nin attığı ilk golde Luyindama'nın rakibinin üzerine gitmesi gerekirken kale içine koşmasına bir anlam veremedim. Konya'nın kazandığı penaltıya Luyindama'nın laubaliliği neden oldu. Varsa talibi Luyindama hemen satılsın...

Bülent Timurlenk - Sabah

Bu Galatasaray 11'inden Taylan'ı bir kenara koyun, kalan 10 isim yarın takımdan ayrılsa arkasından taraftarının "Keşke kalsaydı" diyeceği bir isim yok. 42 haftalık fikstür için kurulmuş bir kadro değil bu. Yedek stoperinden, Taylan'ın alternatifine, olmayan 3. santrfora kadar... Konyaspor son haftalarda evinde Sivas'a tek golle yenilmiş, Rize ile berabere kalmış takımdı. Muslera yokken kalesinde 15 maçta 10 gol görüp yarışa tutunan Galatasaray'ın, dün 90 dakikada 4 gol birden yemesi Karagümrük maçından bu yana zincirleme bir iflasın tabelasıdır. Terim'in aldığı ceza, Emre Kılınç'ın anlamsız kırmızı kartı, Arda'nın cezalı duruma düşmesi...

Metin Tükenmez - Fanatik

Salgın döneminde hafta sonu ve hafta arası oynamak kolay değil. Sakatlıklar ve hastalıklar teknik adamları zor durumda bırakıyor. Bu nedenle onlar hem takımla hem de kendileri ile uğraşıyorlar. Ancak gene de en çok kontrollü olması gerekenler onlardır. Seyirci olmayınca söyledikleri her şey hakemlerin kulağına gidiyor. Üst üste bu kadar çok teknik adamın kırmızı kart görmesi lig tarihinde görülmüş şey değildir.